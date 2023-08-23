Wagner lideri Prigojin\'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk\'un anma törenine katıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da içerisinde10 kişinin bulunduğu özel jet düştü. Özel jetteki herkes hayatını kaybederken, uçağın yolcu listesinde Rus paralı ordu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğu iddia edildi.

Prigojin'in öldüğü haberi dünya gündemine otururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aynı saatlerde atan denizaltı Kursk'u anma törenine katıldı. Putin'in sahneye çıkarken neşeli olduğu görüldü.