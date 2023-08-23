Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk'un anma törenine katıldı - Son Dakika

Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk'un anma törenine katıldı

Wagner lideri Prigojin\'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk\'un anma törenine katıldı
Son Güncelleme: 23.08.2023 21:14

Rusya'da Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel jet düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise haberin geldiği saatlerde batan denizaltı Kursk'u anma törenine katıldı. Putin'in sahnede kürsüye doğru yürürken neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da içerisinde10 kişinin bulunduğu özel jet düştü. Özel jetteki herkes hayatını kaybederken, uçağın yolcu listesinde Rus paralı ordu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in de olduğu iddia edildi.

Prigojin'in öldüğü haberi dünya gündemine otururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aynı saatlerde atan denizaltı Kursk'u anma törenine katıldı. Putin'in sahneye çıkarken neşeli olduğu görüldü.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Dünya

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk'un anma törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner lideri Prigojin'in uçağının düştüğü anlarda Putin, batan denizaltı Kursk'un anma törenine katıldı - Son Dakika
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