Washington\'da Helikopter Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti

ABD'nin Washington eyaletinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti. ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'MH-60 Black Hawk' tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, askerlerin 160'ıncı Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na bağlı olduğu kaydedildi. Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
