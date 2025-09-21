Washington'da Helikopter Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Washington'da Helikopter Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Washington\'da Helikopter Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti
21.09.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de MH-60 Black Hawk helikopteri düştü, 4 asker yaşamını yitirdi, soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti. ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'MH-60 Black Hawk' tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, askerlerin 160'ıncı Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na bağlı olduğu kaydedildi. Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Washington, Helikopter, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Washington'da Helikopter Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Yüzde 80’i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Taraftar Okan Buruk’un kalemini kırdı İşte takımın başında görmek istedikleri isim Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

10:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in “Gazze pazarlığı“ iddiasına çok sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "Gazze pazarlığı" iddiasına çok sert yanıt
10:02
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salı günü BM’ye hitap ederek Gazze’deki vahşeti gündeme getireceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salı günü BM'ye hitap ederek Gazze'deki vahşeti gündeme getireceğim
09:55
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor
09:50
İstanbul kayyumu Gürsel Tekin: Seçimden sonra görevi devretmem
İstanbul kayyumu Gürsel Tekin: Seçimden sonra görevi devretmem
09:37
Türkiye’deki dev AVM’nin ruhsatı iptal edildi
Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
09:02
Marketler pazar günü kapanıyor mu Bakan Bolat’tan sürpriz çıkış
Marketler pazar günü kapanıyor mu? Bakan Bolat'tan sürpriz çıkış
08:52
CHP’de olağanüstü kurultay günü Özel’den Kılıçdaroğlu’na telefon
CHP'de olağanüstü kurultay günü! Özel'den Kılıçdaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 10:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: Washington'da Helikopter Kazası: 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.