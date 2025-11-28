Washington\'daki silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 ulusal muhafız askerine yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıda yaralanan 20 yaşındaki ulusal muhafız askeri Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini açıklayan Trump, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.
