Washington'daki silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti
Dünya

Washington'daki silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti

Washington\'daki silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti
28.11.2025 10:56
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini duyurdu. 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede gerçekleşen saldırıda yaralanan 20 yaşındaki Beckstrom'un hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı saldırıda yaralanan 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumu ise kritik olarak bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 ulusal muhafız askerine yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıda yaralanan 20 yaşındaki ulusal muhafız askeri Sarah Beckstrom'un yaşamını yitirdiğini açıklayan Trump, 24 yaşındaki Andrew Wolfe'un durumunun ise kritik olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Washington'daki silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti - Son Dakika

10:23
SON DAKİKA: Washington'daki silahlı saldırıda yaralanan Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
