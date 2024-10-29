Washington Post\'un Destek Vermeme Kararı Tartışma Yarattı

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Amerikan siyasetinin etkili gazetelerinden Washington Post'un bu yıl ilk kez başkan adaylarından herhangi birine destek vermeme yönündeki kararı tartışma yarattı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlere günler kala açıklanan kararın ardından gazete, 200 bin abone kaybetti.

En az iki kıdemli editör de anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

Washington Post yönetimi 25 Ekim'de gazetede bir yazı yayımlayarak "Washington Post bu seçimde bir başkan adayını desteklemeyecek. Gelecekteki herhangi bir başkanlık seçiminde de..." dedi.

Bunun, iki adaydan birinin tercih edildiği şeklinde yorumlanabileceğinin farkında olduklarını belirten yönetim "Biz bunu bu şekilde görmüyoruz" dedi.

Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile karşı karşıya gelecek.

Anketler yarışın başa baş olduğuna işaret ediyor.

ABD'de büyük gazeteler geleneksel olarak başkanlık seçimlerinden önce bir adaya desteğini açıklıyor.

Bu kararı genellikle gazetelerin haber değil görüş ve fikir yazılarıyla ilgilenen birimi veriyor.

Washington Post 1976 yılından beri seçimlerde hangi adayı desteklediğini açıklıyor.

Gazetenin bugüne kadarki tüm başkanlık seçimlerinde Demokrat adayları tercih ettiği hatırlatılıyor.

Gazetecilik dünyasının saygın yayınlarından Columbia Journalism Review'a göre Washington Post bu yıl da Kamala Harris'i destekleme kararı aldı, hatta bunu okuyucularına duyuracak yazıyı dahi hazırladı.

Ancak yazı onay aşamasındayken Jeff Bezos'dan veto geldi.

Washington Post, konuya ilişkin kendi yayımladığı haberde de Kamala Harris’e destek yazısının gazetenin sahibi Jeff Bezos tarafından engellendiğini doğruladı.

Amazon'un da sahibi olan milyarder iş insanı Bezos, gazeteyi 2013 yılında satın almıştı.

Gazete 2016 ve 2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi Demokrat adayları desteklemişti.

Bezos kararını nasıl savundu?

Jeff Bezos, tartışmaların ardından 28 Ekim'de, yine Washington Post'ta kararını savunan bir yazı kaleme aldı.

Bezos, okurların, ABD’deki geleneksel medyaya olan güveni kaybettikleri endişesiyle bu kararı aldığını söyledi.

Bezos, şu ifadeleri kullandı: "Bir başkan adayına destek, seçimin terazisini bir aday yönünde değiştirmiyor.

“Başkan adaylarından birine verilen desteğin tek sağladığı şey, taraf olma algısı yaratması. Bunu sonlandırmak ilkeli ve doğru bir karar.”

Jeff Bezos yazısında kararın, iş bağlantıları ile ilgili olduğu iddialarını da reddetti.

Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin uzay firması yetkililerinin Washington Post'un kararını açıkladığı gün Donald Trump ile buluştuğunu haberleri çıkmıştı.

Bezos yazısında bu görüşmeyi “tesadüf” olarak niteledi.

Bugüne kadar kendi çıkarlarını savunmak için gazete kimseye müdahale etmediğini de ekledi.

'Korkaklıktır, kurbanı da demokrasidir'

Gazetenin eski yayın yönetmeni Marty Baron, karar sonrası yaptığı X paylaşımında "Bu korkaklıktır, kurbanı da demokrasidir" dedi.

Baron, "Donald Trump bunu, Jeff Bezos'u ve diğerlerini daha da korkutmak için bir davet olarak görecek. Cesaretiyle ünlü bir kurumda rahatsız edici bir omurgasızlık" dedi.

Yayın hayatına başkent Washington'da yerel bir gazete olarak başlayan Washington Post, 1971 yılında mahkeme yasağına rağmen "Pentagon Papers" adı verilen Vietnam Savaşı belgelerini yayımlayarak basın özgürlüğünü savunmuştu.

Gazete, 1972 yılında da dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın istifası ile sonuçlanan Watergate Skandalı'nı ortaya çıkarmıştı.

Washington Post bu başarıların ardından ulusal ve uluslararası şöhrete kavuşarak etkinliğini artırmıştı.

Gazetede Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran efsane muhabirler Bob Woodward ve Carl Bernstein, gazetenin aday desteklememe kararının ardından ortak bir açıklama yayınladı.

Washington Post'un kendi haberciliğinin ikinci bir Trump başkanlığının "Amerikan demokrasisinin geleceğine verebileceği zararı" ortaya koyduğunu söyleyen iki gazeteci, kararı "şaşırtıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı" olarak nitelendirdi.

Milyarderlerin desteği mercek altında

Washington Post, bu yıl herhangi bir başkan adayını desteklemeyeceğini açıklayan ikinci büyük gazete oldu.

Los Angeles Times gazetesinin milyarder sahibi Patrick Soon-Shiong da geçtiğimiz hafta Kamala Harris'i destekleyen kararı engellemişti.

Gazete 2008 yılından beri her seçimde bir adayı desteklemişti.

Başkanlık seçimleri yaklaşırken milyarder iş insanlarının Donald Trump'a desteği dikkat çekiyor.

Tesla, X ve Space X'in sahibi Elon Musk, Trump'a desteğini açıklamıştı.

Musk, Trump'ın seçim mitinglerinde de boy gösterdi.

İkilinin işbirliğini eleştirenler, Trump'ın seçilmesi halinde Musk'ın şirketlerine denetimin azalacağını öne sürüyor.

Ancak Forbes dergisi 29 Ekim'de yayımladığı haberinde Kamala Harris'i çok daha fazla milyarderin desteklediğini söyledi.

Forbes'a göre Harris'i 82, Trump'ı ise 52 milyarder destekliyor.

Dünyanın en zengin insanlarından, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, resmi olarak herhangi bir adaya desteğini açıklamadı.

Ancak New York Times gazetesi, Gates'in Harris'in kampanyasına 50 milyon dolar bağışta bulunduğunu yazdı.