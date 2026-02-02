Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı

ABD'de bir otoparkta meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden bir sürücü büyük bir hızla direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücünün kazanın şokuyla otomobilden indiği ve aracının yanına çöktüğü görüldü. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kazanın yaşandığı sırada olay yerinde bulunan bir köpeğin yaşananları dikkatle izlemesi ise görüntülere yansıdı. Hem köpeğin hem de sahibinin şaşkın bakışları, sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.
