Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı

Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı
02.02.2026 17:47  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı
Haber Videosu

ABD'de bir otoparkta direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün direğe çarptığı kazada araçta ciddi hasar oluştu. Kazanın şokunu yaşayan sürücü aracının yanına çökerken, olay yerinde bulunan köpek ile sahibinin şaşkın bakışları kameralara yansıdı.

ABD'de bir otoparkta meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden bir sürücü büyük bir hızla direğe çarptı.

KAZANIN ŞOKUYLA YERE ÇÖKTÜ

Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi hasar oluşurken, sürücünün kazanın şokuyla otomobilden indiği ve aracının yanına çöktüğü görüldü. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HEM KÖPEĞİN HEM DE SAHİBİNİN AĞIZLARI AÇIK KALDI

Kazanın yaşandığı sırada olay yerinde bulunan bir köpeğin yaşananları dikkatle izlemesi ise görüntülere yansıdı. Hem köpeğin hem de sahibinin şaşkın bakışları, sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Şırnak’ta çığ düştü 4 köy yolu ulaşıma kapandı Şırnak'ta çığ düştü! 4 köy yolu ulaşıma kapandı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı
Fenerbahçe’de oynamak isteyen N’Golo Kante’den flaş hareket Fenerbahçe'de oynamak isteyen N'Golo Kante'den flaş hareket

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:55
Fener taraftarı şokta Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran akşamki maçı beklemeden uçağa binip gitti
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 17:54:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Yaşlı adamın yaptığı hem köpeğin hem de sahibinin ağızlarını açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.