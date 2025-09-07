Yemen\'deki Husiler, İsrail\'deki Ramon Havalimanı\'na İHA ile Saldırı Düzenledi

Yemen'deki Husilerin İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi. İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, havalimanının yolcu terminaline patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaralananlar oldu.
Açıklamaya göre saldırıda 2 kişi yaralandı. Açıklamada, yaralılardan birinin şarapnel ya da patlama etkisiyle yaralandığı, diğerine ise şiddetli anksiyete nedeniyle müdahale edildiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde terminalin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Ramon Havalimanı hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili soruşturma başlattı.
