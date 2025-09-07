Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ramon Havalimanı'na İHA ile Saldırı Düzenledi - Son Dakika
Dünya

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ramon Havalimanı'na İHA ile Saldırı Düzenledi

Haberin Videosunu İzleyin
Yemen\'deki Husiler, İsrail\'deki Ramon Havalimanı\'na İHA ile Saldırı Düzenledi
07.09.2025 17:30
Yemen\'deki Husiler, İsrail\'deki Ramon Havalimanı\'na İHA ile Saldırı Düzenledi
Yemen merkezli Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Eylat şehrindeki Ramon Havalimanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İsrail acil servis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin patlama etkisiyle, diğerinin ise anksiyete nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yemen'deki Husilerin İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi. İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, havalimanının yolcu terminaline patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaralananlar oldu.

HUSİLER'DEN İSRAİL HAVALİMANINA SALDIRI: 2 YARALI

Açıklamaya göre saldırıda 2 kişi yaralandı. Açıklamada, yaralılardan birinin şarapnel ya da patlama etkisiyle yaralandığı, diğerine ise şiddetli anksiyete nedeniyle müdahale edildiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde terminalin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

İSRAİL: 3 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Ramon Havalimanı hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ramon Havalimanı'na İHA ile Saldırı Düzenledi - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ramon Havalimanı'na İHA ile Saldırı Düzenledi
