Yemen\'den İsrail\'e füze saldırısı! Kudüs\'te saldırı sirenleri çaldı

Yemen merkezli Husiler tarafından İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldı. Saldırı sonrası Kudüs'te saldırı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi. İran'ın misilleme saldırısı düzenlenmesi beklenirken; sürpriz bir gelişme yaşandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda, Yemen merkezli Husiler'den İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldığı belirtildi.

SALDIRI SİLENLERİ ÇALDI

Kudüs'te hava saldırısı sirenleri çaldığı kaydedilirken; IDF'den yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin önlenmesi için çalışıldığı belirtildi.

SALDIRI HUSİLERDEN GELDİ

Yemen'de faaliyet gösteren ve kamuoyunda Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketi, kendisini İran liderliğinde şekillenen "Direniş Ekseni'nin" bir parçası olarak tanımlıyor. Grup, Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve bölgedeki diğer silahlı yapılarla birlikte, İsrail, ABD ve Batı'ya karşı ortak bir cephede yer aldığını belirtiyor.