Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin Kızıldeniz\'deki eylemleri propaganda amaçlı

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Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarak bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Siyasi ve Güvenlik Komitesi'nde konuştu. Mubarak, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerinin propaganda amacı taşıdığını, Gazze'ye destekle ilgisi olmadığını söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak, AB'nin Yemen ile tam ortaklık kurması çağrısında bulunarak, ülkede güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi, Husilerin ise bir 'terör örgütü' olarak tanınması gerektiğini belitti. Mubarak, "Husi milislerinin Kızıldeniz'in güvenliğini bozan eylemleri, Gazze'deki kardeşlerini desteklemekle hiçbir ilgisi olmayan, aksine İran'ın gündemine ve bölgedeki yayılmacı politikasına hizmet eden propaganda amaçlı eylemlerdir. Yemen hükümeti, Filistin'in haklı davasını desteklemekte ve İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği suçları ve ihlalleri en güçlü şekilde kınamaktadır. Yemen'in insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasının engellenmesinin sona ermesi ve İsrail'e ateşi kesmesi için baskı yapma talebi bulunmaktadır" dedi.