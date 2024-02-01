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Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri propaganda amaçlı - Son Dakika
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Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri propaganda amaçlı

Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin Kızıldeniz\'deki eylemleri propaganda amaçlı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarak, Avrupa Birliği Siyasi ve Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerinin propaganda amacı taşıdığını ve Gazze'ye destekle ilgisi olmadığını belirtti. Mubarak, Yemen'in güvenlik ve istikrarının sağlanması ve Husilerin terör örgütü olarak tanınması çağrısında bulundu.

01.02.2024 16:06
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Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarak bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Siyasi ve Güvenlik Komitesi'nde konuştu. Mubarak, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerinin propaganda amacı taşıdığını, Gazze'ye destekle ilgisi olmadığını söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak, AB'nin Yemen ile tam ortaklık kurması çağrısında bulunarak, ülkede güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi, Husilerin ise bir 'terör örgütü' olarak tanınması gerektiğini belitti. Mubarak, "Husi milislerinin Kızıldeniz'in güvenliğini bozan eylemleri, Gazze'deki kardeşlerini desteklemekle hiçbir ilgisi olmayan, aksine İran'ın gündemine ve bölgedeki yayılmacı politikasına hizmet eden propaganda amaçlı eylemlerdir. Yemen hükümeti, Filistin'in haklı davasını desteklemekte ve İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da işlediği suçları ve ihlalleri en güçlü şekilde kınamaktadır. Yemen'in insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaşmasının engellenmesinin sona ermesi ve İsrail'e ateşi kesmesi için baskı yapma talebi bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri propaganda amaçlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri propaganda amaçlı - Son Dakika
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