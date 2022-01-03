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Yeni Hollanda hükümetinde 2 Türkiye kökenli kadın bakan - Son Dakika
BBC

Yeni Hollanda hükümetinde 2 Türkiye kökenli kadın bakan

03.01.2022 03:07
Yeni Hollanda hükümetinde 2 Türkiye kökenli kadın bakan

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte başkanlığında oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde Türkiye kökenli 2 kadın bakan görev yapacak.

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte başkanlığında oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde Türkiye kökenli 2 kadın bakan görev yapacak.

Liberal sağ eğilimli Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) Milletvekili Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak.

Demokratlar 66 Partisi (D66) üyesi Günay Uslu ise, kültür ve medyadan sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenecek.

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıkların ardından kurulmasına karar verilen koalisyon hükümetinde yar alacak bakanlar kesinleşti.

Mark Rutte'nin 4. kez başbakanlık koltuğuna oturacağı hükümette, 28 bakan yer alacak. Rutte dışında, bakanlar kurulu 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak.

Bakanlar kurulundaki 2 kadın üye ise Türkiye kökenli politikacılar Dilan Yeşilgöz Zegerius ve Günay Uslu.

Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal sağ eğilimli VVD Milletvekili olan Dilan Yeşilgöz Zegerius, Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı olacak.

Günay Uslu ise, sol liberal eğilimli D66 tarafından, dışarıdan Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Ankara'da 18 Haziran 1977 yılında doğan Dilan Yeşilgöz, Tunceli doğumlu sendikacı bir babanın kızı ve mülteci geçmişe sahip bir politikacı.

Babası Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) çatısı altında çalışmış bir isim. Yücel Yeşilgöz, darbe sonrası 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınma talebinde bulunmuş.

Dilan Yeşilgöz de annesi ve kızkardeşi ile birlikte 1984 yılında Hollanda'ya yerleşmiş.

Amsterdam Üniversitesi'nde sosyo-kültürel bilimler eğitimi alan Yeşilgöz, 2014-2017 yılları arasında Amsterdam Belediye Meclisi üyeliği yaptı.

2017'de meclise girdi

Yeşilgöz, 2017 seçimlerinde VVD listesinden Hollanda Temsilciler Meclisi'ne girdi.

Geçen Mart ayındaki seçimlerde yeniden milletvekili olan 25 Mayıs 2021'de geçici hükümette ekonomik işler ve iklimden sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Yeşilgöz, yen hükümette Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapacak.

Günay Uslu ise, Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ ilçesi kökenli bir ailenin çocuğu. Amsterdam Üniversitesi'nde kültür tarihi üzerine doktora yapan 49 yaşındaki Günay Uslu, Avrupa kültür tarihi, mirası ve müzeler konusunda uzman.

Amsterdam Eye Film Müzesi Denetleme Kurulu Başkan olan Uslu, aynı zamanda Lahey'deki Mauritshuis Müzesi ile Rembrandt Derneği'nin de danışma kurulu üyesi.

Turizm şirketi Corendon'un kurucusu Atilay Uslu'nun kardeşi olan Günay Uslu, aynı zamanda, ailesinin şirketinde de geliştime direktörü olarak görev yapıyordu. Günay Uslu, Hollanda hükümetinde Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenecek.

Hollanda hükümetinde aynı anda ilk kez 2 Türkiye kökenli isim bakanlık görevinde bulunacak.

Başbakan dışındaki 28 üyenin yarısı kadınlardan oluşan yeni Hollanda hükümetinde, Maliye Bakanlığı'nı D66 lideri Sigrid Kaag üstlenecek. D66'lı bir başka kadın politikacı olan İsveç kökenli eski İçişleri Bakanı Kasja Ollongren de, yeni dönemde Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı ise, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Wopke Hoekstra olacak.

Liberal partiler VVD ve D66 ile muhafazakar CDA ve Hıristiyan Birliği (CU) partilerinden oluşan yeni Hollanda hükümeti, 10 Ocak'ta Kral Willem - Alexander tarafından kabul edildikten sonra, yemin ederek göreve başlayacak.

Yeni Hollanda hükümetinde 2 Türkiye kökenli kadın bakan
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Mark Rutte, Hollanda, Başbakan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

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