Yeni Kaledonya'da tsunami uyarısı yapıldı! 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da tsunami uyarısı yapıldı! 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi

19.05.2023 11:17

Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer halkı tsunamiye karşı uyardı.

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Fransa'nın denizaşırı toprağı olan Yeni Kaledonya'daki Loyalty Adaları'nın güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 37.7 metre derinlikte kaydedildi.

YÜKSEK KESİMLERE ÇIKMA UYARISINDA BULUNDU

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Vanuatu'nun bazı kıyı bölgeleri, Tonga ve Tuvalu, Fiji, Kiribati, Papua Yeni Gine, Guam ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı. Vanuatu Meteoroloji Kurumu, halka yüksek kesimlere çıkma konusunda uyarıda bulundu.

TSUNAMİ UYARISI

Avustralya Meteoroloji Kurumu ise doğu kıyısındaki Lord Howe Adası için bir tsunami uyarısı yayınlayarak yaklaşık 450 kişiyi kıyı bölgeleri terk etmeleri konusunda uyardı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı da kıyı bölgeleri için uyarı yayınladı.

Kaynak: İHA
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Yeni Kaledonya, Fransa, Deprem, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Kaledonya'da tsunami uyarısı yapıldı! 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Kaledonya'da tsunami uyarısı yapıldı! 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika
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