Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti

29.03.2026 23:12
İtalya'da deneyimli paraşütçü Simone Bacchiega, yeni paraşütünü test etmek için yaptığı atlayış sırasında kaza geçirerek hayatını kaybetti. Kaza, Bacchiega'nın yeni paraşüt ekipmanını denemek için 4 bin metre yükseklikten atlayış yaptığı sırada meydana geldi. Bacchiega'nın iniş sırasında yönünü düzeltmek istediği, ancak paraşütün kontrolünü kaybettiği ve sert şekilde yere çakıldığı belirtildi.

İtalya'da 51 yaşındaki iki çocuk babası deneyimli paraşütçü Simone Bacchiega, yeni paraşütünü test etmek için yaptığı atlayış sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, spor camiasında ve yerel bölgede büyük üzüntü yarattı.

DENEYİMLİ BİR PARAŞÜTÇÜYDÜ

Uzun yıllardır paraşüt sporuyla ilgilenen Bacchiega'nın, bugüne kadar 600'den fazla başarılı atlayış gerçekleştirdiği öğrenildi. Çevresi tarafından disiplinli ve tecrübeli bir sporcu olarak tanınan Bacchiega'nın, güvenlik kurallarına titizlikle uyan isimlerden biri olduğu ifade edildi.

4 BİN METREDEN DÜŞTÜ

Kaza, İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan Is Paulis havaalanında meydana geldi. Bacchiega'nın, yeni aldığı paraşüt ekipmanını denemek amacıyla yaklaşık 13 bin feet (yaklaşık 4 bin metre) yükseklikten atlayış yaptığı bildirildi. Başlangıçta sorunsuz ilerleyen atlayış, iniş aşamasına gelindiğinde kontrolden çıktı.

YERE ÇAKILDI

Edinilen bilgilere göre, iniş sırasında yönünü düzeltmek isteyen Bacchiega ani bir manevra yaptı. Ancak bu esnada paraşütün kontrolünü kaybettiği ve hızla irtifa kaybederek sert şekilde yere çakıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, kazanın son anlarının oldukça hızlı geliştiğini aktardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bacchiega'ya olay yerinde ilk müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu.

EKİPMAN VE KAZA SÜRECİ İNCELENİYOR

Kazanın ardından Bacchiega'nın kullandığı paraşüt ekipmanına el konulurken, teknik bir arıza ihtimali ile insan hatası dahil tüm senaryoların değerlendirildiği bildirildi. Uzman ekiplerin hazırlayacağı raporun, kazanın nedenine ışık tutması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
22:44
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
