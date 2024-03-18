Yeni Zelanda'da iki kadın, aşırı kilolu oldukları için pilotun kalkış yapamayacağı gerekçe gösterilerek uçaktan zorla çıkarıldı - Son Dakika
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Dünya

Yeni Zelanda'da iki kadın, aşırı kilolu oldukları için pilotun kalkış yapamayacağı gerekçe gösterilerek uçaktan zorla çıkarıldı

Yeni Zelanda\'da iki kadın, aşırı kilolu oldukları için pilotun kalkış yapamayacağı gerekçe gösterilerek uçaktan zorla çıkarıldı

Yeni Zelanda'da aşırı kilolu oldukları gerekçesiyle iki kadın, uçaktan indirildi. Kadınlara her biri için iki koltuk ayırtmaları gerektiği belirtildi. Olay sonrası onurunu kırdığını belirten Angel Harding ve arkadaşı, Air New Zealand uçuşuna binmişlerdi. Ancak aşırı kilolu oldukları ve uygun pozisyonda oturamadıkları için uçaktan indirildi. İki kadın, ayrımcılığa uğradıklarını iddia ederek tazminat talep ediyorlar.

18.03.2024 12:35
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Yeni Zelanda'da iki kadın aşırı kilolu oldukları gerekçesi ile uçaktan atıldı. Kadınlara her biri için ikişer koltuk ayırtmaları gerektiği söylendi.

Olaydan sonra onuru kırıldığını ve kendisini aşağılanmış olarak hissettiğini söyleyen Angel Harding ve arkadaşı, Cuma günü Napier'dan Auckland'a giden Air New Zealand uçuşlarına binmişlerdi ki Harding'in sol kolunda aniden bir ağrı hissetti.

Harding, hostesin yanına gelerek kolundan sıkarak, agresif bir şekilde arkadaşı ile beraber ikişer koltuk ayırtmaları gerektiğini söyledi.

kadınlar ve hostes arasında çıkan rahatsızlık sonrası bir hostes, tüm yolculardan uçağı terk etmeleri için bir anons yaptı.

İki kadın, aşırı kilolu oldukları için uygun pozisyonda oturamadıkları bu yüzden pilotların kalkış yapamadığı gerekçesi ile uçaktan zorla indirildi.

Hasta olan kadınlar uçaktan indirildikten sonra kendilerine ikişer koltuk almaları söylendi.

Harding, Kerikeri'den Auckland'a ve ardından Auckland'tan Napier'a sorunsuz bir şekilde uçtuklarını, bu yüzden neden böyle bir sorun yaşadıklarını anlamadığını belirtti.

Ne kendisinin ne de arkadaşının her biri için iki koltuk ayıracak maddi gücünün olmadığını ve bölgede kalmak için ailesinin olmadığını söyledi.

Air New Zealand daha sonra kadınların yiyecek, konaklama ve uçak biletlerini ödemeyi teklif etti ve onlara aynı gün daha sonra bir uçuşa binme imkanı tanıdı.

Şimdi 'incinme, aşağılanma ve travma' için tazminat talep ediyorlar ve boyutları nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını iddia ediyorlar.

New Zealand sözcüsü, 'Tüm yolculara saygı ve nezaketle davranmayı taahhüt ediyoruz ve yolcularımızın maruz kaldığı kötü muameleden dolayıözür dileriz.' açıklamasını yaptı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, uçuşlarda daha büyük vücutlu yolcuların birden fazla koltuk rezervasyonu yapmalarını gerektiren kesin yasaları yoktur.

Bazı havayolları, gerektiğinde daha büyük vücutlu yolcuları boş bir koltuğun yanına oturtur.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu daha önce, uçuş için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalan obez bir kişinin haksız engellilik ayrımcılığı için gerekçe gösterebileceğini belirtmiştir. Ancak yasalar belirsizliğini korumaktadır.

Kanada'da, obeziteye sahip kişiler 2008'de Air Canada aleyhine Yüksek Mahkeme kararı ile iki koltuk için bir koltuk fiyatı ödeme hakkını kazandılar.

Yeni Zelanda'da iki kadın, aşırı kilolu oldukları için pilotun kalkış yapamayacağı gerekçe gösterilerek uçaktan zorla çıkarıldı

Yeni Zelanda, Avustralya, Seyahat, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da iki kadın, aşırı kilolu oldukları için pilotun kalkış yapamayacağı gerekçe gösterilerek uçaktan zorla çıkarıldı - Son Dakika

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