Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı

ABD'de yaşayan yetişkin içerikli film yıldızı Emily Willis, hakkındaki köpekle ilişkiye girdiği iddialarının ardından çılgına döndü. Genç kadın, iddiayı ortaya atanlar hakkında şikayette bulundu.

"KARİYERİME ZARAR VERİYORLAR"

My News LA'in aktardığına göre gerçek adı Litzy Lara Banulos olan Willis, Gianna Dior ve Adria Rae'nin sosyal medyada yer alan videolarda kendisinin bulunduğunu iddia ederek kariyerine zarar verdiğini iddia etti.

YAPIMCILAR KENDİSİNİ ARADI

Willis, Dior ve Rae'nin videodaki kadınlardan birinin kendisi olduğunu iddia eden sosyal medya paylaşımlarda bulunduğunu ifade etti. Mahkemeye yaptığı başvuruda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Willis, Rae ve Dior'un tweetlerinden sonra konuyla ilgili birkaç yapımcının kendisini aradığını belirtti.

"UTANÇ VE STRES VERİCİYDİ"

Suç duyurusunda, ''Ekonomik zararın yanı sıra bu çok utanç ve stres vericiydi. Willis bir daha asla adını temize çıkaramayabilir'' denildi. Willis, Dior ve Rae'den 5 milyon dolar tazminat talep etti.