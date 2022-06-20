Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak - Son Dakika
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Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak

20.06.2022 14:57

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artarken Yunan basını da Miçotakis'in NATO Zirvesi'ndeki planını manşetten verdi. Habere göre Miçotakis'in zirvede, Türkiye'nin attığı adımların gelecekte oluşturacağı "tehlikelere" dair lobi çalışması yapacağı ifade edildi.

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye- Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" dedi. Son olarak adaların silahlandırılması provokasyonu da iki ülke arasındaki ipleri daha da gerdi. Yaşanan gerilim, karşılıklı açıklamalarla zirveye çıktı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİNDE ENDİŞELENDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde Yunanistan ile yaşanan son olayları masaya yatıracağı öğrenildi. Erdoğan'ın adaların gayri resmi şekilde silahlandırıldığı konularını dünya liderlerine açacak olması ise Atina'yı endişelendirdi.

MİÇOTAKİS'İN PLANI, SUÇU TÜRKİYE'YE ATMAK

Harekete geçen Atina yönetimi, Ankara'ya karşı NATO Zirvesi'nde atacağı adımları belirledi. CNN International'in Yunan edisyonundan George Papaconstantinou ismiyle yayımlanan bir haberde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in; NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye aleyhine çalışma yürüteceği ifade edildi. "Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını masaya yatıracak" ifadesinin devamında "Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyindeki istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri teşhir edecek" denildi.

Yunan Kathimerini gazetesinden yer alan bir haberde ise; Ankara-Atina hattındaki krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın devreye girdiği iddia edildi. Kathimerini'ye konuşan Atina hükümetine yakın kaynaklar, ABD'nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf ettiğini, Almanya'yla da sürekli istişare halinde olduklarını vurguladı.

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SON DAKİKA: Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak - Son Dakika
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