Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan tehdit gibi sözler: Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız - Son Dakika
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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan tehdit gibi sözler: Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız

01.10.2022 11:48

Yunan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, Türkiye'ye karşı yine tehdit dili kullandı. Dendias, ''Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümünü ve özgürlük için hayatlarını veren Kıbrıs Helenizmi kahramanlarının anısını saygıyla anıyoruz. Yasadışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız'' dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim günden güne artıyor. Yunanistan'ın her geçen gün Ege'de yaptığı tacizler tansiyonunun daha da artmasına sebep oluyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'yi tehdit etti.

''TÜRK İŞGALİNİN SONA ERMESİ KIBRIS'IN YANINDAYIZ''

Dendias 1 Ekim sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada,' 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yıl dönümünü ve özgürlük için hayatlarını veren Kıbrıs Helenizmi kahramanlarının anısını saygıyla anıyoruz. Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız'' ifadelerini kullandı.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız.

1 EKİM'DE NE OLDU?

1 Ekim Rum yönetiminin, iki eşit-egemen halkın kurucu ortaklığına dayalı fonksiyonel federatif Cumhuriyeti kabul etmemesinden dolayı uydurulan bir tarihtir. Rum yönetimi, iki eşit halkın ortaklığına dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti'ni akıllardan silmek, o cumhuriyette Türk halkının eşit-egemen kurucu ortak olduğu gerçeğini gizlemek için 1963'den sonra aldığı bir kararla kuruluş gününü 1 Ekim olarak değiştirmiştir.

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Son Dakika Dünya Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan tehdit gibi sözler: Yasa dışı Türk işgalinin sona ermesi için her zaman Kıbrıs'ın yanındayız - Son Dakika


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