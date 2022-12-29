Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hukuka aykırı olarak işgal edilen Keçi Adası'ndan Bodrum'a karşı bayrakla poz verdi

Yunanistan, Türkiye'ye yönelik tahrik içeren adımlarına devam ediyor. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın son skandalı da büyük tepki çekti.

ASKERİ YERLEŞİM YASAK

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, dün uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na giderek Türkiye'ye meydan okudu. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

"TETİKTE VE HAZIRLIKLIYIZ"

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tetikte ve hazırlıklıyız" ifadesini de kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında… Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor. Yunan Genelkurmay Başkanı daha sonra Bodrum'u arkasına alarak poz verdi.