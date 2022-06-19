Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı" - Son Dakika
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Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"

19.06.2022 15:44

Yunanistan'da Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, batan teknede 100'den fazla göçmeni kurtardıklarını açıkladığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi tepkileri üzerine çekti. Mitarakis, attığı tweet'te Türkiye'ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması gibi küstah bir çağrıda da bulunması da eleştiri topladı.

Ege'deki sosyetenin tatil cenneti Mikonos Adası yakınlarında bir teknenin batması sonucu yapılan operasyonda 108 göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin kayıp olduğu belirtildi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ İMDAT ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

Sahil güvenlik AFP'ye verdiği demeçte, liman polisinin Türkiye'den gelen ve batmak üzere olan gemiye yardım etmek için üç tekne ve bir römorkör göndererek imdat çağrısına yanıt verildiğini söyledi.

Yunan bakandan göçmenlerle ilgili küstah paylaşım! Bakan Soylu'yu da etiketledi
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis.

BAKAN SOYLU'YU ETİKETLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada göçmenlere yönelik kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi dikkat çekti. Mitarakis, Türkiye'ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması gibi küstah bir çağrıda da bulundu.

Yunan bakandan göçmenlerle ilgili küstah paylaşım! Bakan Soylu'yu da etiketledi

MAYIS AYINDA 600 GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GİRMEYE ÇALIŞTI

Mayıs ayında Yunan makamları, yaklaşık 600 göçmenin komşu Türkiye'den Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a girmeye çalıştığını, bunun da bir ay içerisindeki en yüksek rakamı temsil ettiğini söyledi.

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