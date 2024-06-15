Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kabinede değişiklik yaptı

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(ATİNA) - Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde hedeflediğinin altında oy alan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kabinede değişiklik yaptı. Miçotakis, hayat pahalılığına karşı önlemlerin öncelikleri olacağını bildirdi. Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Göç Bakanlığı'na getirildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, AP seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyince kabinede köklü değişiklikler yaptı. Miçotakis, yeni kabinenin temel önceliğinin hayat pahalılığı ve iş gücü politikaları olacağını açıkladı.

Miçotakis'in partisi AP seçimlerinde birinci parti çıksa da, oy kaybı yaşadı. Başbakanın merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND) yüzde 33 oy hedefliyordu. Ancak AP seçimlerinde yüzde 28,3 oy alabildi. Miçotakis'in iktidar partisi, ana muhalefet partisi Syriza'nın neredeyse iki katı oya ulaşsa da, hedeflerine ulaşamadığı için kabinede değişiklikler yaptı.

Miçotakis'ten hayat pahalılığına müdahale vurgusu

Kabinedeki görev değişiklikleri, artan hayat pahalılığı, tarım sektöründeki kriz ve göçten sorumlu bakanlıklarda değişiklikleri içeriyor. Miçotakis, kabine değişikliğinin işaretini geçtiğimiz hafta Alpha televizyonundaki konuşmasında vermiş, "Durumu onaracak önlemler alınması gerektiğine" dikkati çekmişti. Erken seçim ihtimalinin söz konusu olmadığını söyleyen Miçotakis, "Benim görevim insanlara mesajlarını dikkate aldığımızı gösterecek tüm bu onarıcı hamlelerle ilerlemek" demişti.

Savunma Bakanı, Göç Bakanı oldu

Daha önce İçişleri Bakanlığı görevini yürüten 59 yaşındaki Takis Theodorikakos, tüketici fiyatlarının denetlenmesinden büyük ölçüde sorumlu olan Kalkınma Bakanlığı görevine getirildi. Miçotakis ayrıca Çalışma, İçişleri ve Tarım bakanlarını değiştirdi.

Miçotakis, Göç Bakanı Dimitris Kairidis'in yerine eski Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u atadı. Panagiotopoulos, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelmiş, deprem bölgesini ziyaret etmişti.