Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Adaylığı Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Adaylığı Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'ten Cumhurbaşkanı Adaylığı Açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Miçotakis, cumhurbaşkanının ulus için sembolik bir öneme sahip olduğunu ve görev süresinin 6 yıl olup sadece bir kez seçilmesi gerektiğini savundu.

15.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:27
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YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas'ı cumhurbaşkanı seçimi için aday gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçime ilişkin yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Yunanistan'da cumhurbaşkanının yürütme yetkilerinin sınırlı olsa da ulus için sembolik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Miçotakis, "Cumhurbaşkanının birleştirici görevi göz önüne alındığında, sadece bir kez ve 6 yıllık görev süresi için seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Böylece görevde kalmaya devam etmesine ilişkin tartışmalar, karşıtlıklara alan açmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı görev süresi değişikliğine ilişkin önerilerini anayasa değişikliği kapsamında parlamentoya sunacaklarını belirten Miçotakis, "Yeni Demokrasi Partisi'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayının, mevcut Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas olduğunu açıklıyorum" diye konuştu.

Miçotakis, Tasulas'ın 3 kez parlamento başkanı seçildiğini ve bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen Parlamento Başkanı olduğunu kaydederek, kendisinin birleştirici bir ruha sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Adaylığı Açıklaması - Son Dakika

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