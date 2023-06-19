Yunanistan'da Polonyalı kadının cinayeti ülkeyi sarsıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Polonyalı kadının cinayeti ülkeyi sarsıyor

Yunanistan'da Polonyalı kadının cinayeti ülkeyi sarsıyor

19.06.2023 10:59

Kos adasında kaybolan ve bir hafta sonra ölü bulunan Polonyalı kadın Anastazja Rubinska'nın cinayeti, Yunanistan'da son dönemde yaşanan kadın cinayetleri arasında yer alıyor. Polis, suçu çözmeye odaklanırken, ana şüpheli cinayeti kabul etmedi. Rubinska, Polonyalı partneriyle birlikte Kos adasına yaz sezonunda çalışmak için gelmişti ve kaybolması partneri tarafından bildirilmişti.

Kos adasında genç Polonyalı kadının cinayeti, Yunanistan'ı sarsan son kadın cinayeti oldu. Pazartesi günü kaybolan Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska, Pazar günü ölü bulundu. Vücudu çıplak ve bir çarşafa sarılıydı ve üzeri bir plastik torba ile kaplıydı. Polis şimdi, suçu çözmeye odaklanıyor çünkü ana şüpheli cinayeti kabul etmedi.

Kaçırma şüphesiyle tutuklanan 32 yaşındaki Bangladeşli adamın evinden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta öldürülmüş olarak bulundu. Rubinska'nın cep telefonu da yakınlarda bulundu, SIM kartı çıkarılmıştı.

Rubinska, Polonyalı partneriyle birlikte yaz sezonunda bir otelde çalışmak üzere Kos adasına gelmişti. Partneri tarafından kayıp olarak bildirildi. Anastazja'nın son güvenlik kamarası görüntüsü, kaybolmadan birkaç saat önce bölgedeki bir sarhoş olarakgirdiğini gösterdi ve ve bir grup erkekle tanıştı cinayetin ana şüphelisi olan kişinin motorsikletine bindiğini görüldü.

Arama çalışmaları, Rubinska'nın cansızbedeni Pazar öğleden sonra bulunana kadar devam etti. Annesi de aramaya yardımcı olmak için Polonya'dan gelmişti.

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