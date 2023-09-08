Yunanistan\'daki selde can kaybı 4\'e yükseldi! Çatılarda hala kurtarılmayı bekleyenler var

Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürerken Yunan ordusu da devreye girdi. Yunan askerleri, selin vurduğu Kardiçe kentinde mahsur kalanları şişme bot ve kepçelerle kurtardı. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde binaların sular altında kaldığı görüldü, çatılarda hala kurtarılmayı bekleyen insanların olduğu aktarıldı. Meteoroloji uzmanlarına göre, bölgede bir dönüme düşen su miktarı 750 tonu buldu.

4 ÖLÜ, 6 KAYIP

Yunanistan'da Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde can kaybı artıyor. Yürütülen arama çalışmalarında 49 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, şu ana kadar 885'ten fazla kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise "Devletin şu anda önceliği, kötü hava şartlarından etkilenen bölgelerdeki insanların kurtarılması ve kritik altyapının korunmasıdır" dedi.

YUNAN ORDUSU DEVREDE

Ordudan yapılan açıklamada ise sel sularında mahsur kalanları kurtarmak için 25'ten fazla bot kullanıldığı, 7 helikopter ile 1 askeri kargo uçağının hazırda bekletildiği aktarıldı. Kardiçe kentinde ise ordu, şişme botlarla kurtarma çalışmalarına katıldı. Bazı yerlerde evlerin tamamen sular altında kaldığı, halkın kepçelerle kurtarıldığı ifade edildi.

SON 48 SAATTE ŞİDDETLİ SU BASKINLARI YAŞANDI

Meteoroloji servisine göre Yunanistan'ın orta kesimindeki Teselya bölgesinde son 48 saatte şiddetli su baskınları meydana geldi. Selden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Volos'ta su, internet ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.

FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi gününden bu yana etkili olan Daniel Fırtınası nedeniyle bir köprü yıkılırken, elektrik direkleri devrildi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, onlarca araç sel sularında sürüklendi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, bölgede bir dönüme düşen su miktarı 750 tonu buldu.