Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 33. günde sürerken, bölgede tam anlamıyla bir katliam yaşanıyor. Bu durum bazı ülkeleri ayağa kaldırırken, bazıları ise İsrail'e desteklerini sundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 2 hafta önce İsrail'e destek ziyaretinde bulunurken Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yerapetritis, "Şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki (İsrail'in) kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli." dedi.

DÜNYAYI İLGİLENDİREN KONULARI DEĞERLENDİRDİ

"Bilinmezlikler ve Ulusal Gündem" başlıklı panelde konuşan Yerapetritis, dünyanın günümüzde revizyonizm ile iklim, göç, gıda yetersizliği ve kamu sağlığı krizleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı. Yerapetritis, bu sorunların belirsizlik oluşturduğunu ve siyasi planlamaya yönelik öngörüleri engellendiğini belirterek, "iyi bir bakanın eskisi gibi öngörüsü olan bakan değil, tüm senaryolar için planı olan bakan olduğunu" ifade etti.

"İSRAİL HAKLARINI HUKUK ÇERÇEVESİNDE KULLANMALI"

" Orta Doğu'da yaşanan krizin" kontrolden çıkıp boyutlarını artırabileceği uyarısında bulunan Yerapetritis, Yunanistan'ın bu konudaki görüşünün, Filistin halkını Hamas'tan ayrı tutmak, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanması, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve sivillerin korunması yönünde olduğunu vurguladı.

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİNİ HATIRLATTI

Yerapetritis, Yunanistan'ın, Gazze için "insani deniz koridoru" açılmasına yönelik tüm görüşmelerin içerisinde etkin şekilde yer aldığını ifade ederek, "Hem desteğimizi göstermek hem de İsrail'in uyması gereken sınırların altını çizmek için İsrail'i ziyaret ettik." diye konuştu.

"YAŞANANLAR, TEDBİRLERİN ÖTESİNE GEÇTİ"

Son bir ayda İsrail ve Gazze'den gelen görüntülerin herkesi çok üzdüğünü vurgulayan Yerapetritis, 7 Ekim'de çatışmaların başlaması konusunda Filistin tarafını suçlayarak "Ancak diğer yandan şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki (İsrail'in) kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli." dedi.