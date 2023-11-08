 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı - Son Dakika

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı

Son Güncelleme: 08.11.2023 12:41

İsrail Gazze'de 1 aydır katliam yaparken aralarında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de bulunduğu birçok dünya lideri de İsrail'e gidip Netanyahu'ya destek sunmuştu. Bölgeden her geçen gün daha kötü haberler gelirken Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetriti, İsrail'in Gazze'de artık kendilerini savunma sınırını aştığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 33. günde sürerken, bölgede tam anlamıyla bir katliam yaşanıyor. Bu durum bazı ülkeleri ayağa kaldırırken, bazıları ise İsrail'e desteklerini sundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 2 hafta önce İsrail'e destek ziyaretinde bulunurken Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yerapetritis, "Şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki (İsrail'in) kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli." dedi.

DÜNYAYI İLGİLENDİREN KONULARI DEĞERLENDİRDİ

"Bilinmezlikler ve Ulusal Gündem" başlıklı panelde konuşan Yerapetritis, dünyanın günümüzde revizyonizm ile iklim, göç, gıda yetersizliği ve kamu sağlığı krizleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı. Yerapetritis, bu sorunların belirsizlik oluşturduğunu ve siyasi planlamaya yönelik öngörüleri engellendiğini belirterek, "iyi bir bakanın eskisi gibi öngörüsü olan bakan değil, tüm senaryolar için planı olan bakan olduğunu" ifade etti.

"İSRAİL HAKLARINI HUKUK ÇERÇEVESİNDE KULLANMALI"

" Orta Doğu'da yaşanan krizin" kontrolden çıkıp boyutlarını artırabileceği uyarısında bulunan Yerapetritis, Yunanistan'ın bu konudaki görüşünün, Filistin halkını Hamas'tan ayrı tutmak, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanması, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve sivillerin korunması yönünde olduğunu vurguladı.

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİNİ HATIRLATTI

Yerapetritis, Yunanistan'ın, Gazze için "insani deniz koridoru" açılmasına yönelik tüm görüşmelerin içerisinde etkin şekilde yer aldığını ifade ederek, "Hem desteğimizi göstermek hem de İsrail'in uyması gereken sınırların altını çizmek için İsrail'i ziyaret ettik." diye konuştu.

"YAŞANANLAR, TEDBİRLERİN ÖTESİNE GEÇTİ"

Son bir ayda İsrail ve Gazze'den gelen görüntülerin herkesi çok üzdüğünü vurgulayan Yerapetritis, 7 Ekim'de çatışmaların başlaması konusunda Filistin tarafını suçlayarak "Ancak diğer yandan şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki (İsrail'in) kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli." dedi.

Kaynak: AA

Yunanistan, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Fenerbahçe, 9 futbolcusunu Bulgaristan'a götürmedi! İşte Ludogorets maçının kamp kadrosu
12:34 Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı
12:17 AK Parti'ye geçmek için 50 milyon dolar transfer ücreti mi aldı? Nebi Hatipoğlu ile ilgili iddiaya yanıt geldi
12:10 Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
12:03 Akşener'den Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı: Gereğini yapmazsa ha bire hançerlenirsin
12:01 İstanbul'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin sayısı 14'e yükseldi
11:40 Blinken ziyareti sonrası Akşener'den iktidara uyarı: Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı bir kez daha yemeyin
11:39 TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, zeytinyağı alım fiyatını 295 TL olarak açıkladı
11:29 Szalai, Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman: Beni geri alın
11:30 Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 7,4 dereceye düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 13:37:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'de kendini savunma sınırlarını aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement