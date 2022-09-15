Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü

15.09.2022 21:14

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile gerilimi artıracak suçlamalarda bulundu. Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp attığını iddia eden Miçotakis, "Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması ve Ege adalarını silahlandırmasıyla gitgide artan gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde " İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası zirveye ulaştı. Erdoğan'ın resti Yunanistan'da büyük panik yarattı ve Yunan basını bu resti olası bir operasyon olarak yorumlandı. Karşılıklı sözlü tartışmalarla gerilim bir an durulmazken, Yunan unsurları son olarak Ege'de uluslararası sularda seyreden bir gemiye ateş açtı, daha sonra da yine Yunan unsurlarının Türkiye karasularına gönderdiği göçmenler hayatını kaybetti.

KURTULUŞ SAVAŞI'NI "KÜÇÜK ASYA FELAKETİ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Ankara- Atina hattında gerilim bir an bile durulmazken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Benaki Müzesi'nde düzenlenen 'Küçük Asya' etkinliğinin açılışında konuşma yaparak Türkiye'ye suçlamalarda bulundu. Konuşmasında Miçotakis Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferini 'Küçük Asya Felaketi' olarak değerlendirdi.

"TÜRKİYE LOZAN ANLAŞMASI'NI İHLAL EDİYOR"

Türkiye'nin Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne sürerek sözlerini sürdürenMiçotakis, İstanbul için 'Konstantinopolis' ifadesini kullanarak "Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atmasına rağmen Lozan Antlaşması, yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor" dedi.

"SAVAŞ OLURSA ONLAR İÇİN FELAKET OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşılık olarak Miçotakis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef almıştı. Sözlerine Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş olacağına inanmadığını ifade ederek başlayan Miçotakis akabinde skandal ifadeler kullandı. Yunanistan Başbakanı, "Ordumuzun kabiliyetlerini biliyorlar. Türkiye ile savaş olursa, onlar için felaket olacak bir cevap alırlar. Türkiye adaları tehdit ediyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ilk puanlarını Kızılyıldız'ı mağlup ederek aldı
21:14 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü
20:59 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten skandal çıkış! Türkiye'nin Lozan'ı ihlal ettiğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement