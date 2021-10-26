Yunanistan polisi, hırsızlık yapan bir genci öldürdü! Halk sokağa taştı

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Yunanistan'da geçtiğimiz cuma günü başkent Atina'da 20 yaşındaki Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşı çaldıkları araçla polisten kaçmış, polisin dur ihtarına uymayan hırsızlar polis tarafından vurulmuştu.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI

Polisin vurduğu Sampanis hayatını kaybederken, 16 yaşındaki arkadaşı ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Atina'da yüzlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Çoğunluğunu anarşist grupların oluşturduğu protestocular açtıkları pankartlarla polis şiddetini protesto ederken, demokrasi yanlısı sloganlar attı. Polis, yolları kapatan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

POLİSLER TUTUKLANDI

Nikos Sampanis ve 16 yaşındaki arkadaşına ateş açan 7 polisin verilen emre uymadığı ve kasten adam öldürmek suçundan tutuklandıkları aktarıldı.