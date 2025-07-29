Yunanistan Savunma Bakanı'nın ''Türkiye'' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yunanistan Savunma Bakanı'nın ''Türkiye'' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Yunanistan Savunma Bakanı\'nın \'\'Türkiye\'\' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
29.07.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yunanistan Savunma Bakanı\'nın \'\'Türkiye\'\' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haber Videosu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma gücünün hızla arttığını belirterek, ''Dün bile geç kaldık'' ifadelerini kullandı. Türkiye'yi ''büyük ve iddialı bir komşu'' olarak tanımlayan Dendias, Ege'deki askeri yetersizliği itiraf etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı çarpıcı konuşmayla Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekti. Türkiye'yi "büyük ve giderek artan bir tehdit" olarak tanımlayan Dendias, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarla hem parlamentoda hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"SÜREKLİ GÜCÜNÜ ARTIRAN VE..."

Dendias konuşmasında, Türkiye'nin askeri gücünü sadece artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede daha kararlı ve talepkâr bir aktöre dönüştüğünü söyledi. "Sayın meslektaşlarım, size derin bir endişemi ifade ediyorum" diyerek vekillere seslenen Dendias, "Bir an önce, yarın değil dün olmak üzere, sürekli gücünü artıran ve son derece iddialı bir komşuyu durdurmak için imkân yaratmalıyız. Yaklaşık 10 yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi ancak bugün büyük ve giderek artan bir tehdit var" ifadelerini kullandı.

"AJANDA 2030" İTİRAFI

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki askeri kapasitesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dendias, Atina yönetiminin adaları eş zamanlı olarak savunamayacağı endişesiyle "Ajanda 2030" adlı savunma stratejisini devreye aldığını duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerin bu stratejinin temelini oluşturduğunu belirtti. Dendias'ın dikkat çeken açıklamalarından biri de Ege'de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5'in altında olduğunu itiraf etmesi oldu. Bu durumun Yunan ordusunun deniz gücünde ciddi bir zayıflık yaşadığını ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

ASKERLİK SİSTEMİNDE KÖKTEN DEĞİŞİKLİK

"Ajanda 2030" planı kapsamında, Yunanistan'da askerlik yalnızca kara kuvvetleri bünyesinde sürdürülecek. Donanma ve hava kuvvetlerinde er alımı tamamen sona erecek. Bunun yerine adalar ve sınır bölgelerinde görev yapan birliklerin karar alma süreçlerinde daha fazla özerklik tanınacak.

YENİ ASKERİ KOMUTANLIKLAR KURULUYOR

Savunma reformlarının bir parçası olarak dört yeni Yüksek Askeri Komutanlık kurulacağı açıklandı:

  • ASDYS – Orta Yunanistan, Mora ve Teselya
  • ASDIM – Epir ve Makedonya
  • ASDITH – Trakya
  • ASDAM – Ege ve Doğu Akdeniz

Yunan medyası, Dendias'ın konuşmasını "tehdit algısında yeni bir dönüm noktası" olarak değerlendirirken, Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik etkinliğinin Yunan güvenlik politikalarında köklü bir değişimi tetiklediğine dikkat çekiyor.

Nikos Dendias, Yunanistan, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Dünya, Ege, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Savunma Bakanı'nın ''Türkiye'' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuna Han:
    bizimle uğraşma Yunanistan biz aç karnımızı nasıl doyurcaz diye düşünüyoruz ne savaşması bizim ülkede işi düzgün adamda korkup kaçar 7 16 Yanıtla
  • 220198:
    tayyip bi ara demisti ya Ataturk 10 yil daha yasasaydi bugun turkiye bambaska bi yerde olurdu diye cok dogru,1938 den sonra 2000 e kadar civi cakilmadi,dusunsenize 80 lerde anitkabirin bayrak ipini artik biz yapiyoruz diye mansetler atiliyor ne utanc verici,adamlarin umrunda degildi ki sadece laiklik elden gitmesin de ne olursa olsun kafasinin sonucu bu 17 2 Yanıtla
  • ibrahim başaran:
    eyyy bakan ne yaparsanız yapın isterseniz ağzınızla kuş tutun hiç bir zaman bize denk olamadınız bundan sonra da olamazsınız ayağınızı denk alın adaları geri alacağız ona göre... 9 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
Tunus’taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı’na gençlerden yoğun ilgi Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak’tan kahreden haber Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova’da yangınlar söndürüldü Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu

14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
22:21
Karabük’te ormanlık alanda yangın İki köy tahliye edildi
Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi
22:13
Ekvador’da gece kulübüne silahlı saldırı En az 17 kişi öldü
Ekvador'da gece kulübüne silahlı saldırı! En az 17 kişi öldü
22:07
Adana’da kan donduran olay Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
Adana'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
21:44
ABD’de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
21:11
Mardin’de tırın yakıt deposunda patlama 7 kişi yaralandı
Mardin'de tırın yakıt deposunda patlama! 7 kişi yaralandı
21:09
Bursa’da yangınla mücadele sürüyor Alevler evlerin dibine kadar geldi
Bursa'da yangınla mücadele sürüyor! Alevler evlerin dibine kadar geldi
20:59
Sakarya’daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı
Sakarya'daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı
20:54
Bursa’daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
Bursa'daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 16:01:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan Savunma Bakanı'nın ''Türkiye'' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.