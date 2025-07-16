Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı - Son Dakika
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Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda\'da İsrail bayrakları açıldı
16.07.2025 21:50  Güncelleme: 21:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems beldesinden bir grubun çitleri aşarak Suriye topraklarında ilerlediğini duyururken, çatışmaların yaşandığı Süveyda kentinde ise Dürzilerin kontrolü altında bulunan bölgelerde Suriye bayraklarının indirildiği ve İsrail bayraklarının açıldığı görüldü.

Süveyda kentinde çıkan olayları bahane ederek iki gündür Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Mecdel Şems beldesinden bir grubun çitleri aşarak Suriye topraklarında ilerlediğini duyurdu.

Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

İSRAİL ASKERLERİ, SURİYE TOPRAKLARINA GİREN DÜRZİLERİ GERİ GETİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail basını, olayın bölgedeki Dürziler tarafından Süveyda kentindeki soydaşlarının merkezde yer aldığı gelişmeleri protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında gerçekleştiğini aktardı.

Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Ordudan yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Suriye topraklarına kaçak giren onlarca sivili geri getirmek için harekete geçtiği belirtildi.

DÜRZİLER, SÜVEYDA'DA İSRAİL BAYRAKLARI AÇTI

Çatışmaların yaşandığı Süveyda kentinde ise Dürzilerin kontrolü altında bulunan bölgelerde Suriye bayraklarının indirildiği ve İsrail bayraklarının açıldığı görüldü.

Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

NETANYAHU: EVLERİNİZE DÖNÜN

Öte yandan, Suriye sınırını geçen Dürzilere seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Sizden bir ricam var. Sizler İsrail vatandaşısınız. Sınırı geçmeyin. Öldürülebilir veya esir alınabilirsiniz" çağrısında bulundu. Dürzilerin sınırı geçerek hayatlarını tehlikeye attığını savunan Netanyahu, "Evlerinize dönün, İsrail ordusunun harekete geçmesine izin verin" dedi.

Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Golan Tepeleri, Orta Doğu, Politika, Süveyda, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic:
    hani biz alacaktık o toprakları. İsrail çatır çatır toprak alıyor. BOP çalışıyor. ama hala bazı insanlarımız kılıçla klakanla savasacaklarini zannediyor 3 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Amq. dürzileri. 2 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    bu durzileri de düzmek lazım kudurmuşlar anlaşılan 2 0 Yanıtla
  • mossi :
    keser döner sap döner gün gelir hesap döner 0 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Oyunuzu s.. 0 0 Yanıtla
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