Zambiya\'da safariye çıkan turistlere fil saldırdı: 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Zambiya'da safariye çıkan turistlerin aracına fil saldırdı. Uzun süre kovaladığı aracı deviren fil, 80 yaşındaki bir kadın turisti öldürdü.
Zambiya'daki Kafue Ulusal Parkı'nda gerçekleşen olayda araçta altı turist bulunuyordu. Videoda turistler, filin arabanın hızıyla ayak uydurduğunu söylediği esnada olanlar oldu. Turistlerin, filin 1 metre uzunluğundaki dişlerini kamyonetin altına sokarak aracı devirdiği sırada çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.
Kamyonetin içindeki turistlerin tümünün Amerikalı olduğu ve Kafue Ulusal Parkı'ndaki Lufupa Nehri Kampı'nda kaldığı tahmin ediliyor. Bu kamp, dünyanın en eski ve ikinci büyük safari parkı olan Kafue Ulusal Parkı'nda yer alıyor. Parkın CEO'su Keith Vincent, 80 yaşındaki 1 Amerikalı misafirin öldüğünü, başka birinin ciddi şekilde yaralandığını ve dört diğer turistin hafif yaralandığını doğruladı.
İşte o anlardan kareler;
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