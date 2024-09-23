Zaporijya'ya Hava Saldırısı: 17 Yaralı - Son Dakika
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Zaporijya'ya Hava Saldırısı: 17 Yaralı

Zaporijya\'ya Hava Saldırısı: 17 Yaralı

Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda biri çocuk 17 kişi yaralandı, 13 bina hasar gördü.

23.09.2024 11:40
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RUSYA'NIN dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Rusya ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrini hedef aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zaporizhzhia'ya gece düzenlenen hava saldırısı sonucunda biri çocuk olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri, polis memurları, patlayıcı uzmanları, Ukrayna Kızıl Haç Derneği Hızlı Müdahale Birimi gönüllüleri ve diğer ilgili şehir hizmetleri olay yerinde çalışıyor" denildi. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov gece yaptığı açıklamada, saldırı sonrasında bölgenin durumu hakkında bilgi paylaşarak, "Zaporizhzhia'nın merkezinde Rusya tarafından düzenlenen saldırıda 16 kişi yaralandı. Bunlardan dördü hastaneye kaldırıldı. Şu anda güncel bilgiler bu şekildedir. Dört kadının hastanedeki durumu orta. Diğer yaralıların tedavileri evlerinde devam ediyor. 13 çok katlı bina, eğitim kurumları, özel mülkler, arabalar, garajlar ve evler hasar gördü. Düşman gece saldırarak Zaporijya bölgesine en az yedi hava saldırısı düzenledi. Kurtarma ekipleri, kamu hizmetleri ve gönüllüler şu anda saldırı bölgelerinde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zaporijya'ya Hava Saldırısı: 17 Yaralı - Son Dakika

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