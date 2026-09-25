Zelenski, ABD\'nin Ukrayna-ABD-Rusya toplantısı için BAE\'yi önerdiğini söyledi

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini belirterek, "Amerikan tarafı, Ukrayna-ABD- Rusya üçlü toplantısının hazırlanmasını ve teknik düzeyde bir araya gelinmesini önerdi. ABD'nin bir tarih önermesini bekliyoruz. ABD, böyle bir toplantının yeri için Birleşik Arap Emirlikleri'ni önerdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başkan Trump ile genel konuları ele aldığımız bir görüşme yaptık. Ardından, müzakere heyetlerimiz ayrı ve uzun bir toplantı yaptı. Varılan mutabakat şu şekilde. Biz Avrupa tarafını bilgilendirip bu detayları onlarla görüşeceğiz, Amerikalılar Ruslarla konuşacak ve 10 gün sonra, bir şekilde görüş ve sonuçlarla tekrar bir araya geleceğiz. Ukrayna-ABD-Rusya üçlü toplantısına gelince, Amerikan tarafı, toplantının hazırlanmasını ve teknik düzeyde bir araya gelinmesini önerdi. ABD'nin bir tarih önermesini bekliyoruz. ABD, böyle bir toplantının yeri için Birleşik Arap Emirlikleri'ni önerdi.

Patriot lisansları konusunda somut anlaşmalara varıldı. Görüşmemiz sırasında Başkan Trump nihai kararını verdiğini belirterek, Ukrayna'nın Patriot füzelerini üretmesi için lisans alacağını vurguladı.

27 milyar dolarlık devlet bütçesi açığına gelince, bu paranın büyük bir kısmı insansız hava araçlarımız, füzelerimiz ve askerlerimizin ikmali içindir. Bu finansmanın üçte biri 2027 Ocak, Şubat ve Mart ayları için İHA üretimine ayrıldı. Eğer ekim ve kasım aylarında siparişleri verip ödemelerini yapmazsak ciddi zorluklarla karşılaşırız.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bu konuyu, yani hangi programların devreye sokulabileceğini ve Ukrayna'ya nasıl yardımcı olunabileceğini, detaylı bir şekilde ele aldık. Gelen yanıtlar olumlu ve yapıcıydı. Herkes bu açığın kapatılmasının büyük önem taşıdığının bilincinde. Herkes, Ukrayna'nın kendi kaderine terk edilemeyeceğini ve Ukrayna yapımı insansız hava araçları ile füzelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini anlıyor. Zira söz konusu açığın büyük bir kısmı, tam da silahlanma için gereken finansmandan kaynaklanıyor. Sürekli saldırıların yaşandığı bir ortamda bu dönemi atlatmanın ne denli zor olduğu herkesçe anlaşılıyor. Ukrayna yalnız bırakılmayacak. AB bizi destekliyor ve IMF de programlarını sürdürecek. Ortaklarımızdan olumlu yanıt aldım, kendilerine minnettarım.

Tüm bu çerçeveyi Ukrayna Başbakanı'na ilettim. Maliye Bakanı ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı ile beraber tüm ayrıntıları çalışacaklar. Çünkü bu finansmanın bir kısmı 'Drone Deal' (İHA Anlaşması) formatı üzerinden sağlanabilir. Ardından yakın zamanda ya Ukrayna'da ya da Brüksel'de bir toplantı yapılacak.

Rusya'nın davranışı, kendi tercihi, tırmanışı sürdürmek yönünde. Rusya, yalnızca NATO üyelerine değil, Avrupa'daki çeşitli ülkelere yönelik hibrit saldırılarına devam edecek. NATO ya da AB üyesi olmayan Moldova'nın yanı sıra Almanya ve Romanya'ya da hibrit saldırılar ve insansız hava aracı saldırıları düzenlenmektedir.

Çeşitli ülkelere, öncelikle de savaş sırasında bize yardım eden ülkelere yardım teklifinde bulunduk. Bir İHA anlaşması imzaladığımızda, bu yalnızca insansız hava araçları veya füzeler satmakla ilgili değildir. Aynı zamanda ortak üretim ve deneyim paylaşımıyla da ilgilidir. ve bu, söz konusu deneyim paylaşımının ayrılmaz bir parçasıdır."