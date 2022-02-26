Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk - Son Dakika
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Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk

26.02.2022 13:45

Canlı yayında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Çatışmalar devam ediyor. Kiev kontrolümüz altında. Düşmanın planlarını bozduk" dedi. Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 3. gününde askeri üniforması ile kameralar karşısına geçti. Sık sık sosyal medya üzerinden de halkını bilgilendiren ve çağrılarda bulunan Zelenski, ülkedeki son durumu aktardı.

Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında

"KİEV KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Dün geceden beri ağır bombardımana uğrayan başkent Kiev'in Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu söyleyen Zelenski, "Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol altında. İşgalciler devletimizi bloke etmek ve ve buraya kuklalarını koymak istiyor ancak düşmanın planlarını bozduk. Askerlerimiz, sınırda çatışanlar ve vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın. Bu savaşı kazanacağız, yaşasın Ukrayna" dedi.

Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında

"HERKESE SİLAH VERMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna lideri ayrıca, "Herkese silah vermeye hazırız. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemizi korumaya gelecek olan herkese açığız. Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır. Bu savaşı durdurmalıyız, barış içinde yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

RUSÇA KONUŞARAK RUS HALKINA SESLENDİ

Konuşmasının bir kısmını Rusça yaparak Rusya'daki insanlara seslenen Zelenski, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırıp Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

"KAÇTI" İDDİALARINA VİDEO İLE YANIT VERMİŞTİ

Dün akşam Zelenski'nin Kiev'den kaçtığı iddia edilmişti. Ukrayna lideri ise bu iddialara Kiev sokaklarından üniforması ile çektiği video ile yanıt vermişti. Bu sabah da ABD'nin Zelenski'yi Kiev'den tahliye etmek için teklifte bulunduğu ancak Ukrayna liderinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.

198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna'da Rus saldırıları nedeniyle şimdiye kadar üçü çocuk toplamda 198 kişinin öldüğü belirtildi. Rusya'dan ise yerleşim yerlerinin hedef alınmadığı, sivil kayıpların önlenmesi için çaba sarf edildiği cevabı geldi. Rus ordusu şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait 821 noktanın vurulduğunu açıkladı.

Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında
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Son Dakika Dünya Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk - Son Dakika


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