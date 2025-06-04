Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek - Son Dakika
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Dünya

Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek

Zelenski\'den Putin\'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya\'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
04.06.2025 16:05
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yürütülen barış müzakereleriyle ilgili Putin'i kızdıracak ifadeler kullandı. Zelenski, Rusya'nın sadece ABD Başkanı Donald Trump'ı memnun etmek ve ABD yaptırımlarını ertelemek için müzakere yürüttüğünü savundu.

Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirdiği ikinci tur doğrudan görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak liderler zirvesi gerçekleşene kadar ateşkes önerisinde bulunan Zelenski, "Ortaklarımızın da destekleyeceğine inandığım teklifim, liderler görüşene kadar Ruslara ateşkes teklifinde bulunmamız" dedi.

Başkent Kiev'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zelenski, "Karar alınmayan düzeyde İstanbul görüşmelerinin sürdürülmesi anlamsız" değerlendirmesinde bulundu.

"BU BİR MUTABAKAT ZAPTI DEĞİL ÜLTİMATOM"

Rusya ile İstanbul'da varılan ikinci esir takası anlaşması konusunda da konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya ile esir takasının haftasonu gerçekleşebileceğini belirtti.

Görüşme sırasında Rusya'nın kendilerine sunduğu memoranduma da değinen Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'dan kendi memorandumuna dair bir yanıt almadığını, Rusya'nın sunduğu memorandumun ise bir ültimatom olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu bir mutabakat zaptı değil. Bir mutabakat zaptı en azından iki tarafça imzalanmalıdır, bir şeyler talep eden tek bir tarafça değil… Dolayısıyla buna bir zapt diyemeyiz. Bu, her şeyden önce Rus tarafından bize gelen bir ültimatom" diye konuştu.

"RUSYA, ABD YAPTIRIMLARINI ERTELEMEK İÇİN MÜZAKERELERİ YÜRÜTÜYOR"

Zelenski, Rusya'nın sadece ABD Başkanı Donald Trump'ı memnun etmek ve ABD yaptırımlarını ertelemek için müzakere yürüttüğünü savundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Putin, Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA: TÜM SEÇENEKLER MASADA

İstanbul'daki zirvenin öncesinde Ukrayna, Rusya'daki bombardıman uçaklarına yönelik "Örümcek Ağı" isimli bir saldırı düzenlemiş, yaşanan hasarın milyarlarca doları bulduğu ifade edilmişti.

Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, Rusya önceden ateşkesi kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına saldırının gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Bu saldırıya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bu saldırıya karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi. Ryabkov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu saldırılara karşılık olarak alınacak olası önlemlere karar vereceğini belirtti.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Diplomasi, Politika, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alparslan Ertugrul:
    Zelenskiyi, sevmem ama gelinen nokta Rusya için iyi değil, Ukrayna bu savaşın kazananı olacaktır, ilerleyen günlerde çok büyük kazanımlar elde edecektir. 4 2 Yanıtla
  • babasultan:
    Bu savaşın bitmesini ABD istemez çünkü savaşta gelinilen bu noktada Rusya 10 milyar dolarak yakın bir kayıp yaşadı, Bu komedyenin yakın koruma diye yanında gezdirdiği adamlar bile CIA'den, aynısı bizde de var çnkü 3 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    zelenski saniyorki arkasını dayadığı Avrupa yanında duracak bunların barış istediği yok en son Rusya durecek defterini 0 0 Yanıtla
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