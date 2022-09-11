Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek - Son Dakika
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Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek

11.09.2022 10:53

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı saldırısının başarıyla sürdüğünü vurgulayarak 2 bin kilometrelik alanın kontrolünü geri aldıklarını açıkladı. Putin'e meydan okuyan Zelenski, "Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak. Neticede Rusların kaçması, onlar için en iyi seçenektir" sözlerini kullandı.

Neredeyse 7 aydır Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'da işler değişiyor. Ukrayna ordusunun son günlerde bazı topraklarını geri almaya başlaması, tüm dünyanın gözünü yeniden bu bölgeye çevirtti.

"TÜM DONETSK BÖLGESİ KURTARILACAK"

Bugün ulusa sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenski, barışın sadece Ukrayna bayrağıyla geleceğini ifade ederek, "Ukrayna her zaman geri döner. Bunu iyi şekilde gösteriyoruz. Tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak, Ukrayna, gerektiği gibi, topraklarımızın her yerinde olması gerektiği gibi yeniden güvende ve mutlu olacak. Rusya sadece keder ve ıstırap getirdi. Barış olacak. Barış, Ukrayna bayrağıyla, ordumuzla gelecek" dedi.

"2 BİN KİLOMETRELİK ALANI KONTROL ALTINA ALDIK"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ordunun kurmaylarıyla görüşmelerinin sürdüğünü ve gerekli adımların atıldığını belirterek, "Bugün Başkomutanlık Karargahı ile bir toplantı yaptım. Operasyon bölgelerinin komutanları ön saflardaki duruma ilişkin raporlar sundu. Gerekli kararlar alındı. Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının sonuçlarına ilişkin Savunma Bakanı Reznikov'un raporunu dinledik. Askerlerimizin cephede farklı yönlerde hareketi devam ediyor. Şu an itibariyle, Eylül ayının başından bu yana aktif faaliyetlerin bir parçası olarak, topraklarımızın yaklaşık 2 bin kilometresi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"RUSLARIN KAÇMASI ONLAR İÇİN EN İYİ SEÇENEK"

Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neticede Rusların kaçması, onlar için en iyi seçenektir. Ukrayna'da işgalcilere yer yok ve olmayacak. Ancak bir kez daha vurguluyorum; Rus askerleri veya güvenlik güçleri Rusya'ya dönmekten korkuyorsa, askerlerimiz tarafından esir alınan alınan herkese Cenevre Sözleşmelerine göre muamele edileceğini garanti ediyoruz."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek - Son Dakika
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