Zelenski: Savaşın Diplomatik Yollarla Sonlanması İçin Çaba Harcamalıyız

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UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenski, "Savaşın gelecek yıl diplomatik yollarla bitmesi için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Radyosu'na verdiği röportajda, ABD'deki yeni dönem ve Rusya ile müzakere konularını değerlendirdi. Trump'ı 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması nedeniyle tebrik ettiğini kaydeden Zelenski, "Trump, savaşı bitirmek istediğini söyledi. Kendisi de Ukrayna'nın desteklenmesinden yana" diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın gelecek yıl sona ermesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini aktaran Zelenski, "Bunu diplomatik yollarla sonlandırmalıyız" ifadesini kullandı.

Zelenski açıklamasında, Ukrayna'nın kendi üretimi olan dört ayrı tip füzeyi test etmeye başladığını da belirtti.