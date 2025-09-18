Zelenskiy, BM Genel Kurulu'na Başkanlık Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenskiy, BM Genel Kurulu'na Başkanlık Edecek

Zelenskiy, BM Genel Kurulu\'na Başkanlık Edecek
18.09.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, New York'taki 80. BM Genel Kurulu'na liderlik edecek.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta düzenlenecek 80'inci BM Genel Kurulu oturumunda Ukrayna heyetine başkanlık edecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna ülkesinden bir heyete başkanlık edeceğini bildirdi. Tykhyi, Kırım Platformu'nun beşinci zirvesinin düzenlenmesinin, bu yılki BMGK toplantısının yeni unsurları arasında yer aldığını ve toplantıyı 'çok sembolik' olarak nitelendirdiğini söyledi. Tykhyi, "Çünkü Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesiyle sadece toprak bütünlüğü değil, aynı zamanda BM Şartı'na saygı da sağlanacak. Bizim tutumumuz bu" dedi.

Sözcü Tykhyi, ziyaret sırasında ikili görüşmelerin yanı sıra bir dizi etkinliğin planlandığını da ifade etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Volodimir Zelenskiy, Dış Politika, Diplomasi, Politika, New York, Ukrayna, Dünya, Sözcü, Kırım, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy, BM Genel Kurulu'na Başkanlık Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy, BM Genel Kurulu'na Başkanlık Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.