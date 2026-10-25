2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim sınavı başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim maratonu başladı.

2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim maratonu an itibarıyla başladı. Sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (2 yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar katıldı. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenlenen KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak ve 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav ise 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

3 milyona yakın aday başvurdu

ÖSYM, söz konusu sınava 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945 kadın, 1 milyon 536 bin 493' ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659 u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurduğu açıklandı.

"Koşmaya çalıştık ama başaramadık"

Arkadaşıyla birlikte kendini denemek için sınava girmek istediğini fakat yetişemediklerini belirten Zeynep Asel Uslu, "Ben zaten üniversite okuyorum. Bu sene YKS'ye girmiştim. Kendimi denemek için gelmiştim. Arabamızın lastiği patladı. O yüzden araba değişikliği yaptık. Velimiz bizi 1 dakika kala bıraktı. Koşmaya çalıştık ama başaramadık. Kapıları gözümüzün önünde kapattılar ve almadılar. Sağlık olsun. Arkadaşlarımıza başarılar" diye konuştu.