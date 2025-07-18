DGS ve E-TEP Sınav Tarihleri Açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (E-Tep) 19 Temmuz Cumartesi, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programları mezunlarının gireceği Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ise 20 Temmuz Pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 2025-DGS, 20 Temmuz Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da 103 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. 2025-DGS 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek. E-Tep ise 19 Temmuz Cumartesi günü 13.45'te başlayacak. Sınav 2 oturum ve 4 bölümden oluşacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS SONUÇLARI 14 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Cevaplama süresi 135 dakika olacak ve 12.30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Sınavda, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yer alacak. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. 2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

'DGS'YE 252 BİN 685 ADAY BAŞVURDU'

Uygulanacak sınavla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak DGS'ye 252 bin 685 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yapacak. Sınava 1302 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 2 bin 283 aday bu haktan yararlandı. Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunması faydalarına olacaktır. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" dedi.

'E-TEP'E 559 ADAY BAŞVURDU'

ÖSYM Başkanı Ersoy, ilk defa uygulanacak E-Tep'le ilgili de "E-Tep, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavıdır ve İngilizce dil becerilerini Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages- CEFR) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedeflemektedir. e-TEP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde tanımlanan 4 hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş ve özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahiptir. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. 13 elektronik sınav salonu kullanılacak. Sınava 559 aday başvurdu. Sınavda 222 görevli yer alacak" açıklamasında bulundu.