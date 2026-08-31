2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il merkezinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerinin katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı sene başı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Genelgesi kapsamında yürütülecek iş ve işlemler kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahada etkin ve verimli şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedefler ile okul ve kurumlarda eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik kurul ve komisyonların işleyiş süreçleri değerlendirildi.

Eğitim yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların planlı, koordineli ve etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.