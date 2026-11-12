29. TBMM Başkanı Şentop, ADÜ'nün açılış dersinde öğrencilere istikameti anlattı - Son Dakika
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29. TBMM Başkanı Şentop, ADÜ'nün açılış dersinde öğrencilere istikameti anlattı

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29. TBMM Başkanı Şentop, ADÜ\'nün açılış dersinde öğrencilere istikameti anlattı
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ADÜ'nün 2026-27 açılış törenine katılan 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğrencilere 'Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?' başlıklı ilk dersi verdi. Şentop, geçmişi bilmeden geleceğe yürümenin imkansız olduğunu belirterek hedef ile istikameti anlattı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2026-27 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlığıyla öğrencilere ilk dersi verdi.

29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2026-27 Akademik Yılı Açılış Töreni için Aydın'a geldi. ADÜ Kongre Merkezi'nde öğrenci ve öğretim görevlileri ile bir araya gelen Şentop, Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, mini konser ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. ADÜ Tanıtım Filmi'nin izlenmesinin ardından kürsüye çıkan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent açılış konuşmasını gerçekleştirerek hedeflerinin ADÜ'yü 'Araştırma Üniversitesi' statüsüne taşımak olduğunu ve bu yönde üreten, gelişen üniversite olarak çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen proje ve çalışmalardan da bahseden Rektör Kent, üniversite istatistiklerini açıklayarak "Bu hedeflerin ortak adresi aynı. ADÜ'yü ürettiği bilimle farkı ortaya koyan, eğitim kalitesi, araştırma kapasitesi ve topluma katkısıyla örnek gösterilen bir araştırma üniversitesine dönüştürmek. Bu yolda emeğini, fikrini ve alınterini esirgemeyen tüm akademisyenlerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yeni akademik yılın üniversitemiz, Aydınımız ve ülkemiz için bilim, başarı ve yeni fırsatlarla dolu olmasını diliyorum. Daha güçlü, daha üretken ve dünyaya daha açık bir ADÜ için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehirlerimize üniversitelerimiz gerçekten altın dokunuşlar yapıyorlar"

Üniversitelerin kuruldukları şehirlere önemli katkı sağladıklarını ifade eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol, "Özellikle bizimki gibi çok hızlı gelişen, gelişmekte olan ülkelerde üniversitelerimiz aynı zamanda kurulduğu mekanlarda çevresel ilişkileriyle bulundukları ortama, şehre katkı sunuyorlar. Çok önemli bir işlev bu. Bunun çok boyutu var. Kültürel anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda çok önemli katkıları oluyor bulundukları şehirlere. Bugün ADÜ'de özellikle Aydınımızın kendi bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan avantajlarını, ikliminden kaynaklanan avantajlarını, ekonomik faaliyetlerini destekleyen çok ciddi etkinlikleri bizim üniversitemizde, fakültelerimizde burada Aydın'da bulunduğum kısa süre içerisinde görmüş olmanın memnuniyetini taşıyorum. Şehirlerimize üniversitelerimiz gerçekten altın dokunuşlar yapıyorlar, çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Bizler her zaman devletin tüm gücüyle onları bu çabalarında desteklemeye devam edeceğiz. Bunu da buradan taahhüt etmek istiyorum. Kazasız, belasız, başarılı bir akademik yıl diliyorum" dedi.

"Hedef bir noktadır, istikamet bir çizgidir"

Konuşmaların ardından sahneye çıkan 29. Dönem TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı ilk dersini verdi. Geçmişi bilmeden geleceğe yürümenin imkansız olduğunun altını çizen Şentop, öğrencilere istikameti belirlemenin gerekliliğini belirterek "Hedef bir noktadır, istikamet bir çizgidir. Hedefe vardığınızda çoğu zaman iş bitmiş olur, ama istikamet bitmez. Bir hedefe vardığınızda sizi sonraki başka bir hedefe taşıyan şeydir istikamet. Çünkü hedef varıldığı anda insanı bırakır. Bir fark daha var. Hedefi size başkaları da koyabilir. Aileniz, öğretmeniniz, hatta sınav sistemi. Ama istikameti ise kimse sizin yerinize belirleyemez. İşte mesele odur. Hepsi size bir doğru gösterirler ama hiçbiri sizin doğrunuz olmayabilir. Burada yanlış anlaşılmasın, kim olduğunuzu bilmek, kendinizi bir kalıba dökmek sabitlemek anlamına da gelmiyor. 'Ben buyum değişmem' diyen insan kimliğini bulmuş olamaz, o kimliği sadece dondurmuş olur. Kim olduğunuzu bilmek ise bir emek işidir. Ben bu çerçevede gençlere söylenecek sözleri üç kısa ve basit cümle üzerine kuruyorum. İşinizi iyi yapın, kendi aklınızla düşünün ve güvenilir insan olun. İşinizi öyle iyi öğrenin ki bir mesele olduğunda o işinizle ilgili bir mesele olduğunda mutlaka hatıra gelesiniz ve sizi arasınlar. Üniversite yıllarında kendinize şu soruyu sorun, ben hangi konularda daha iyiyim çalıştığım alanla ilgili olarak? ve bir alanda da derinleşin. Diploma size bir kapı açacaktır mutlaka ama o kapıdan girdikten sonra sizi içeride tutan şey işinizi ne kadar iyi bildiğinizdir. Önünüze gelen küçük işleri de özenle yapmalısınız. İnsanın büyük sorumluluklara hazırlığı küçük işlerde gösterdiği ciddiyetlerle başlar. Yalnız mesleğinizin içine de kapanmamanız gerekir" diyerek gençlere ilk dersi verdi.

Dersin ardından Şentop'a Rektör Kent tarafından teşekkür plaketi ve günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA
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