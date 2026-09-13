Adana'da yeni eğitim yılı başlıyor, 637 okulda güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Adana'da yeni eğitim yılı başlıyor, 637 okulda güvenlik önlemleri artırıldı

Adana\'da yeni eğitim yılı başlıyor, 637 okulda güvenlik önlemleri artırıldı
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Adana'da 14 Eylül Pazartesi başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıklar tamamlandı; 524 bin 276 öğrenci ve 34 bin 652 öğretmen ders başı yapacak. Kent genelinde 637 okulda polis, 405 okulda jandarma görev yapacak, okul çevresinde trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırılacak.

Adana'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 524 bin 276 öğrenci, 34 bin 652 öğretmen ve bin 259 eğitim çalışanı ders başı yapacak. Kent genelinde öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 100 okulun onarımının tamamlandığı, 2 bin 650 temizlik personeli ile 788 bahçe görevlisinin okullarda görev yapacağı belirtildi.

Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılacak

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk bölgesindeki 637 okulda; 3 helikopter, 206 ekip, 41 motosiklet ve 582 personelle görev yapacağı bildirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan 405 okulda ise 103 araç, 125 devriye ve 313 personelin görev yapacağı belirtildi.

Okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve asayiş tedbirlerinin artırılacağı, okul çevrelerinde yaya ve motorize ekiplerin devriye faaliyetleri gerçekleştireceği kaydedildi. Ayrıca okul servis araçlarına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi.

Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek kişi, araç ve olaylara yönelik kontrollerin artırılacağı, okul çevresindeki umuma açık yerler ile iş yerlerinin de denetleneceği belirtildi.

Valilikten sürücülere trafik uyarısı

Valilik açıklamasında, eğitim-öğretim yılının ilk gününde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sürücülere de çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Bu kapsamda zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi, ağır vasıtaların 07.00-09.00 ile 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

Okul bölgelerinde hız limitlerine ve yaya önceliğine uyulması, okul ve servis alanlarında ise hatalı park yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Adana'da yeni eğitim yılı başlıyor, 637 okulda güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

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