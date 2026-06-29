Akdeniz Üniversitesi\'nde 238 yeni hekim mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 238 hekimin meslek hayatına ilk adımı attığı mezuniyet ve yemin töreni, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Tıp Fakültesi mezuniyet törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve çok sayıda aile katıldı. Törende yaptığı konuşmada başkalarının tecrübelerinden de istifade etmenin önemine değinen Vali Şahin, "Akıllı olmak için başkalarının tecrübelerinden de istifade edin. Eğer detayla uğraşırsanız başarılı olursunuz. O yüzden hedefe odaklanalım, oluşturalım" dedi.

Genç hekimlere meslek hayatlarında merhamet, empati ve adalet duygusuyla hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Şahin, "Milletimiz ve aileleriniz size çok büyük yatırım yaptı. Lisans eğitimi en pahalı olan fakültelerden biri de tıp fakülteleridir. Dünyada bunu ücretsiz sağlayan çok az ülkeden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun milletidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünya standartlarının üzerinde"

Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında kısıtlı imkanlarla çeşitli hastalıklara karşı mücadele edildiğini belirten Vali Şahin, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde sağlık hizmeti sunuyor. Bu başarı, milletimizin ve devletimizin ortak eseridir. Sizler de bu büyük çarkın, bu büyük başarının birer parçası oluyorsunuz. İnanıyorum ki bu millete ve insanlık ailesine büyük hizmetler sunacaksınız. Sizler ailelerinizin ve milletimizin göz bebeği, en nadide cevherimizsiniz" dedi.

"Tıp eğitimi mezuniyetten sonra başlıyor"

Konuşmasına mezunları, aileleri ve akademisyenleri kutlayarak başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tıp eğitiminin asıl mezuniyetten sonra başladığını ifade etti. Hekimliğin insanlık tarihinin en onurlu mesleklerinden biri olduğunu belirten Rektör Özkan, "Sizler bugün bir güven emanetini devralıyorsunuz. Bundan sonra insanlar size yalnızca bilgilerini değil; umutlarını, korkularını ve en savunmasız anlarını emanet edecekler. Bir insanın 'Doktor, bana yardım edin' dediği an, bütün hayatını size açtığı andır. İşte hekimlik, tam da bu güvenin adıdır" dedi.

"Akdeniz Üniversitesi sağlıkta geleceği inşa ediyor"

Sağlık ve tıp teknolojilerindeki hızlı dönüşüme değinen Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin bu dönüşümün küresel merkezlerinden biri haline geldiğini müjdeledi. Rektör Özkan, Türkiye'nin ilk CAR-T Hücre Tedavi Merkezi'ni sağlık sistemine kazandırdıklarını belirtti. Rektör Özkan, hedeflerinin sadece dünyadaki bilgiyi takip etmek değil, bilgiyi üreten merkez olmak olduğunu belirterek, bu tedaviyi kanserin çok daha erken evrelerinde ve beyin tümörleri gibi dirençli kanser türlerinde de etkili kılmak için çalıştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Üniversitenin sağlık alanındaki dev yatırımlarında devletin gücünü her zaman arkalarında hissettiklerini ifade eden Rektör Özkan, 900 yataklı yeni hastane projesinden CAR-T Merkezi'ne kadar uzanan vizyona verdikleri desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü hatırlatan Rektör Özkan, Türkiye'nin organ naklinde öncüsü ve üniversitenin kurucu isimlerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun miras bıraktığı kültürün önemine değindi. Prof. Dr. Ömer Özkan ile imza attıkları dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi tarihi başarılara atıfta bulunan Rektör Özkan, genç hekimlerin bu büyük bilim yolculuğunun yeni halkası olduğunu söyledi.

"En güçlü tedavi doktorun ses tonundadır"

Genç meslektaşlarına meslek hayatları boyunca rehberlik edecek nasihatlerde bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir gün çok büyük bir profesör, dünyaca tanınan bir cerrah olabilirsiniz. Fakat bütün bunların üzerinde bir değer vardır: Vicdan ve merhamet Sizlerden üç şeyi hiçbir zaman kaybetmemenizi istiyorum: Merakınızı, mütevazılığınızı ve vicdanınızı. İnanın bana, bazen en güçlü tedavi reçetede yazmaz. Doktorun ses tonunda, bakışında ve hastasını sabırla dinlemesinde saklıdır. Mesleğiniz büyüdükçe egonuz değil vicdanınız büyüsün. Her gün kendinize bugün ne öğrendim, bugün kimin acısını azaltabildim, bugün vicdanım bana doğru yolu gösterdi mi? Bugün bir kapı kapanmıyor aslında bugün insan hayatına doğrudan dokunacağız uzun bir yolculuk başlıyor. Yolunuz açık olsun" dedi.

"Türkiye'nin en çok bağış kazandıran üniversitesi"

Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'de en çok bağış kazandıran üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Rektör Özkan, şehir-üniversite bütünleşmesine sağladığı büyük katkılardan dolayı Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a ve üniversiteye destek veren hayırseverler İrfan Aktaş ile Hüseyin Sarı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

"Ülkemizin tıp camiasına yeni bir güç katıyoruz"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise, fakültenin Türkiye'nin en başarılı tıp okullarından biri olduğuna vurgu yaparak, "Mezunlarımızı bugün hep birlikte ülkemizin tıp camiasına sunmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi bu gururlu güne hazırlayan, emek veren fakültemizin tüm hocalarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Osman Külçür, onur belgesini Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı. Tıp Fakültesi dönem ikincisi Dr. İrem Boztepe'ye de onur belgesi ve ödülleri Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından verildi. Tören, diplomalarını alan yeni mezun hekimlerin coşkuyla keplerini fırlatması ve hekimlik yeminini etmesiyle son buldu. - ANTALYA