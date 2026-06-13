Alanya'da LGS Sınav Heyecanı - Son Dakika
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Alanya'da LGS Sınav Heyecanı

13.06.2026 10:50
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Antalya'nın Alanya ilçesinde LGS kapsamındaki sınavda öğrenciler ter dökerken, veliler heyecanla bekledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav heyecanı sabah saatlerinde başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da binlerce öğrenci iyi bir lisede eğitim görebilmek için sınav salonlarında ter dökerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını heyecanla bekledi.

Sınavın yapılacağı okullara erken saatlerde gelen öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı. Çocuklarını sınava getiren aileler ise okul dışında dua ederek ve çeşitli aktivitelerle vakit geçirerek sınavın tamamlanmasını bekledi. Bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuyarak çocukları için dua ettiği görülürken, bazıları da el işi yaparak heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Çocuğunu sınava getiren velilerden Havva Yılmaz, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlık yaptıklarını belirterek, "Sabahtan dualarımızı yaptık. Çocuğumuzu hazırladık. Okula getirdik, teslim ettik. Şimdi de dışarıda vakit geçiriyoruz. El işi yapıyoruz, bekliyoruz. Çocuğum meslek lisesine gitmek istiyor. Okumak istemiyor. Bir an önce para kazanmak istiyor, bir meslek sahibi olmak istiyor" dedi.

Bir diğer veli Müesser Acet ise çocuğuna güvendiğini ifade ederek, "Çocuğumu sınava getirdim. Mutluyum, gururluyum. Çocuğumun başaracağına inanıyorum. Hakkında hayırlısı olmasını istiyorum. Fen Lisesi'ni istiyor. Bütün çocuklara Allah zihin açıklığı versin" diye konuştu.

Sınav merkezleri çevresinde polis ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişi sınav süresince devam etti. Öğrenciler ise gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek sınavda başarılı olabilmek için soruları yanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Alanya'da LGS Sınav Heyecanı - Son Dakika

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