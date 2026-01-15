Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu - Son Dakika
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

15.01.2026 08:36
Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı.

18 Eylül 2025 tarihinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınan Ali Erbaş, yeni kariyerine başladı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Vakfı'nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde akademik kadroya katıldı. Üniversitenin resmi internet sitesinin 'Akademik Kadro' bölümünde Erbaş'ın ismi yer aldı.

Ayrıca, üniversitenin web sitesinde Erbaş'a ait profilin önümüzdeki günlerde güncellenmesi planlanıyor.

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

1961 yılında Ordu ili Kabadüz İlçesi Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam Hatip Lisesinden, 1984'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987 yılında Tefsir Ana Bilim Dalı'nda "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamladı.

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde master ve doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti.

1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1994 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Paris'te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde dinler tarihi ve din bilimleri alanında araştırmalar yaptı. Daha sonra 1996-1997 öğretim yılının başından itibaren bir yıl boyunca Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

1997-1998 öğretim yılı başında yurda döndü ve Kasım 1998'de doçent, Ocak 2004'te profesör oldu.

1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve yine aynı tarihler arasında Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

1997-2002 yılları arasında beş yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2011 yılları arasında iki dönem aynı fakültenin Dekanlığını yürüttü.

2003-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde Senato Üyesi, 2006-2011 yılları arasında aynı üniversitede Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.

Prof. Dr. Ali Erbaş 08 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. 18 Eylül 2025'e kadar görevini sürdürdü. Yine bu tarihte görevi Prof. Dr. Safi Arpaguş'a devretti.

On iki kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir.

Prof. Dr. Ali Erbaş evli ve dört çocuk babasıdır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • gökhan ilter gökhan ilter:
    yönetimdan çığır açan bir atama olmuş vesselam Arapça dahi bilmeyen bir insan diyorum öğretim üyesi oluyor ne âlâ memleket sağolun başta kiler sağolun bizi attınız kuyuya sıra çocuklarımızda 53 4 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    29 Mayıs Üniversitesine GEÇMİŞ OLSUN! 13 1
    41kh037 41kh037:
    camilere para vermeyin sadece ihtiyaçı olan camiye para verin diyanet te asla para vermeyin 7 0
    Szka788304 Szka788304:
    sizin etrafa yazdığınız bilgi sahibi olmadığınız konu o kadar çok ki kuran okumak ile arap dili konuşmanın farklı olduğunu dahi bilmiyorsunuz itham ettiğin arap dili ise eğitimi dil konusunda verilmiyor kuranı Bir arap okuyup anlayamıyor eski Arapça günümüz arap dilinden farklı 0 2
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    BAŞKANIM HAYIRLI OLSUN 7 40 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    anlamadığım su hep niye kendi kendilerini atıyorlar. başka adam yok memlekette 37 2 Yanıtla
  • ali haydar postacı ali haydar postacı:
    insanı müslümanlıltan sogutuyor 33 3 Yanıtla
  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    ben de böyle bir hayat istiyorum yaa 27 1 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Diğer tarafa (ahirete) inanıyorsanız istemezsiniz. 4 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
