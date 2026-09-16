Ankara'da öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Ankara'da öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

Ankara\'da öğrenciler Gazze\'deki çocuklar için uçurtma uçurdu
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ankara Arjantin İlkokulu'nda 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği düzenlendi. Öğrenciler uçurtmalarla barış mesajı vererek Gazze'deki çocukların yaşadığı insani dram için farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ankara'da 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği düzenlendi.

Gazze'de yaşanan soykırıma farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara Arjantin İlkokulu'nda 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği düzenlendi. Etkinlik, çocukların barış içinde, güvenli ve özgür bir dünyada yaşama hakkına dikkat çekmek ve Gazze'de yaşananlara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Uçurtmalarla barış mesajı verildi

Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, uçurtmalar ve çeşitli etkinliklerle barış mesajı verdi. Programda, çocukların savaşlardan uzak, güvenli bir ortamda büyümesinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlik kapsamında gökyüzüne bırakılan uçurtmalar, çocukların barış ve özgürlük temennilerinin sembolü oldu. Ayrıca programda, çocukların yaşanan savaş ve çatışmalardan en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığına dikkat çekilirken, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani drama yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Düzenlenen etkinliğe Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Demir, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Arjantin, Ankara, Eğitim, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ankara'da öğrenciler Gazze'deki çocuklar için uçurtma uçurdu - Son Dakika

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