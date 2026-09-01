Arsuz'da 2026-2027 Eğitim Yılı Öncesi Okul Müdürleri Toplantısı Yapıldı, Güvenlik Tedbirleri Ele Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul müdürleri toplantısı Kaymakam Fatih Eroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönemde yürütülecek çalışmalar, okulların ihtiyaçları ve fiziki durumları ile eğitim-öğretim süreçleri değerlendirildi. Ayrıca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı; Kaymakam Eroğlu, eğitim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı ortamda yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Kaymakam Fatih Eroğlu da katıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, okulların ihtiyaçları ve fiziki durumları ile eğitim-öğretim süreçleri değerlendirildi. Ayrıca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.
Kaymakam Eroğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek eğitim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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