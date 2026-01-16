Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt - Son Dakika
Eğitim

Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
16.01.2026 11:46  Güncelleme: 11:50
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin\'den çok konuşulan iddiaya yanıt
İlkokul 1. ve 2. sınıflara dağıtılan 'gelişim rapor'larında Atatürk fotoğrafının yer almaması, "Karnelerden Atatürk fotoğrafı kaldırıldı" söylentilerini gündeme getirdi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz" dedi.

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muhalefet tarafından ortaya atılan 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarına da açıklık getirdi.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz" diyen Bakan Tekin, "Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satırbaşları;

"Henüz okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım dünyada da pedagojik anlamda. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber öğretmen arkadaşlarımızın çok kapsamlı bir şekilde, yani sadece bir notla değil de kapsamlı bir biçimde öğrenciyi değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirecekleri şekilde bir izleme tanımlama süreci başlattık.

"BU AÇIK BİR NİYET OKUYUCULUĞUDUR"

Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor. Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk'ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum.Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.

"ATATÜRK'ÜN ARKASINA SAKLANIP..."

Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.

"EN AZ ONLAR KADAR ATATÜRK'Ü SEVİYORUZ"

Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk'e saygı duyuyoruz, Atatürk'ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Evren Evren:
    ne korkuyorlar be Atamdan 110 74 Yanıtla
    340856 340856:
    şu kanun kalksadaaa gorsekkk 50 30
  • Hakan şen Hakan şen:
    Bu Kişiyi hiç sevmiyorum, Eğitimin yönü, modernliğe, geleceğe bakmalı, gericiliğe, geleneksele değil, @yusuftekinistifa 88 63 Yanıtla
    Taner Avcı Taner Avcı:
    O da seni hiç sevmiyormuş.ne olacak şimdi 57 48
    VillaUmut VillaUmut:
    Taner Bey, hizmetler olan Hakan bey değil, o bakan koltuğuna oturan kişi. Doğal olarak Yusuf Tekin’in kanun kitabına karşı memuriyet yapması Hakan Bey’i hain yapmaz ;) 13 5
  • alper deniz alper deniz:
    dumenciler 50 27 Yanıtla
  • Ergül Karataş Ergül Karataş:
    Olsa ne olur olmasa ne olur boş işler İsmet İnönü kaldırınca bir şey olmuyor demek ki kaldırılabilirmiş 32 36 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ergün Bey, boş işler dediğiniz işi 25 yıldır neticelendiremediler, aklınızın ve zekanızın çapı kavrayamıyor belli ki:) 21 6
    Tuna güler Tuna güler:
    İlk 6 ay Anne sütü çok önemli. 13 0
    Onur Tanyildiz Onur Tanyildiz:
    kime atamla yargilayamaz allah yargilar 5 3
  • Onur Tanyildiz Onur Tanyildiz:
    yaşasın mustafa kemal atatürk...! 39 14 Yanıtla
    Tekin Karakoç Tekin Karakoç:
    ama yaşamıyor 7 15
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
