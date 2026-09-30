Atatürk Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasındaki akademik ve gönül köprüsünü güçlendiren ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın daveti üzerine Bişkek'te düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Törenine katıldı. Açılış dersini Rektör Hacımüftüoğlu'nun yaptığı program kapsamında iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı Rektör Hacımüftüoğlu çeşitli akademik temaslarda da bulundu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına düzenlenen açılış töreniyle başladı. Öğrenciler, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda yeni akademik yılın başlangıcı konuşmalar, müzik, dans, sanat ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kongre ve Kültür Merkezi ile Üniversitenin açık hava spor alanında iki bölüm halinde gerçekleştirilen program, Manas Üniversitesinin Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik ve iş birliğindeki rolünün yanı sıra Türk dünyasına yönelik eğitim, bilim ve kültür misyonunun da öne çıktığı mesajlara sahne oldu.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan: "Manas, köklerinden beslenerek geleceğe yön vermelidir"

Konuşmasına Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım" sözleriyle başlayan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, Türkiye'den gelen konuklar ile Kırgızistan'ın yöneticileri ve diplomatik temsilcilerini Manas ailesiyle aynı çatı altında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin iki ülke arasındaki kardeşlik ve iş birliğinin ortak değeri olduğunu vurguladı.

Öğretim elemanlarının öğrencilerin elde ettiği başarılarda büyük emeği bulunduğunu belirten Ceylan, eğitimin yalnızca dersliklerle sınırlı olmadığını, laboratuvarlarda, Üniversitenin sosyal alanlarında ve öğrencilerle temas edilen her noktada devam ettiğini söyledi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Merak, Araştırma Sorularına Dönüşüyor"

KTMÜ 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Programı kapsamında açılış dersini Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu verdi. "Bilimsel Meraktan Toplumsal Faydaya: Üniversiteli Olmanın Sorumluluğu" başlıklı derste Hacımüftüoğlu, öğrencilerin eğitim hayatlarını soru sorarak, araştırarak ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürerek değerlendirmelerinin önemini anlattı. Farklı disiplinlerde öğrenim gören gençlere seslenen Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışma alışkanlığının lisans eğitiminin ilk yıllarından itibaren geliştirilebileceğine dikkat çekti.

Üniversite yıllarının öğrencilerin kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri açısından önemli bir dönem olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, araştırmanın gündelik hayatta karşılaşılan bir sorunu fark etmekle başlayabileceğini ifade etti. Bir gözlemin bilimsel bilgiye dönüşebilmesi için doğru soruların sorulması, uygun yöntemlerin seçilmesi ve elde edilen sonuçların kanıtlarla değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Öğrencilerin okudukları bilgilerin kaynağını ve hangi koşullarda üretildiğini sorgulamalarını öneren Hacımüftüoğlu, farklı görüşleri karşılaştırmanın ve mevcut açıklamaları eleştirel biçimde değerlendirmenin akademik gelişimin temel unsurları arasında bulunduğunu belirtti.

Araştırma sürecinde beklenen sonuca ulaşılamamasının da öğrenmenin bir parçası olduğuna değinen Hacımüftüoğlu, sonuçların dürüstçe değerlendirilmesi ve yöntemin yeniden gözden geçirilmesinin önemini vurguladı. Bilimsel ilerlemenin sabırlı çalışma, düzenli emek ve eleştiriye açıklık gerektirdiğini ifade etti.

"Manas Üniversitesi, Kırgız ve Türk kardeşliğinin en somut eserlerinden biridir"

Konuşmasına Tanrı Dağlarının eteklerinde yükselen Manas Üniversitesinin yeni akademik yılının açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek devam eden Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın selamlarını iletti.

Manas Üniversitesinin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını vurgulayan Hacımüftüoğlu, üniversitenin Kırgız ve Türk halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlü bir yansıması olduğunu belirtti. Atatürk Üniversitesi olarak Manas Üniversitesinin kuruluşundan itibaren bu kardeşlik köprüsünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Hacımüftüoğlu, iki üniversite arasındaki akademik bağların her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin başarıları Manas'ta paylaşıldı

Konuşmasında Atatürk Üniversitesinin son yıllarda araştırma, akreditasyon, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik alanlarında elde ettiği başarılara da değinen Rektör Hacımüftüoğlu, 2023 ve 2024 yıllarında araştırma üniversiteleri arasında 17. sırada yer alan Atatürk Üniversitesinin 2025 yılında 16. sıraya, 2026 yılında ise üç basamak daha yükselerek 13. sıraya çıktığını belirtti.

Üniversitenin aynı dönemde YÖKAK tarafından beş yıllık tam akreditasyonla değerlendirildiğini ve Times Higher Education verilerine göre devlet üniversiteleri arasında Türkiye'nin beşinci üniversitesi konumuna yükseldiğini aktaran Hacımüftüoğlu, 2026 THE Sustainability Impact Ratings sonuçlarında ise dokuz alanda Türkiye birinciliği, üç alanda dünyanın ilk 10'u ve 12 alanda dünyanın ilk 50'si arasında yer aldıklarını ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonuna da dikkat çeken Hacımüftüoğlu, 100'ü aşkın ülkeden 13 bine yakın yabancı uyruklu öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü belirterek, bu uluslararası yapının Türk Dünyası ile kurulan akademik ilişkilerin gelişmesine de önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

İlaç, aşı ve biyoteknoloji ile yapay zekada yeni dönem

Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmaları üretime ve toplumsal faydaya dönüştürme hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalara da değinen Rektör Hacımüftüoğlu, İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünün 16 Mayıs 2025 tarihinde resmen faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Enstitü bünyesinde 11 farklı araştırma grubunda 88 bilim insanının stratejik öneme sahip ilaç hammaddelerinin Türkiye'de üretilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Hacımüftüoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında bulunan İlaç Hammadde Üretim Merkezinin de üniversite bünyesine devrine başlandığını ifade etti.

Yapay zeka alanındaki çalışmalara da değinen Hacımüftüoğlu, sağlık odaklı yapay zeka teknolojilerinde 18 patentle üniversiteler arasında ilk sırada yer aldıklarını belirterek, Erzurum'da kurulan veri merkezi ve üniversitenin yapay zeka platformu AtaZeka ile bilimsel ve kurumsal süreçlerde yeni nesil teknolojilerin etkin biçimde kullanıldığını söyledi.

"Bilim sınır, kardeşlik mesafe tanımaz"

Konuşmasının sonunda Türkiye ve Kırgızistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak Manas Üniversitesinin başarılarını kendi başarıları olarak gördüklerini belirtti. "Bilim, sınır; kardeşlik, mesafe tanımaz" ifadelerini kullanan Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile akademik iş birliklerini geliştirmeye ve Türk Dünyası ile olan gönül köprüsünü daha da güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasını Türkiye-Kırgızistan kardeşliğine vurgu yaparak tamamlayan Hacımüftüoğlu, Manas Üniversitesine yeni akademik yılda başarılar diledi.

İki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı

Akademik açılış programının ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İki üniversite arasındaki mevcut akademik ilişkilerin daha da geliştirilmesini amaçlayan protokol kapsamında eğitim, araştırma ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor.

Programa Rektör Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra; Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş eski Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kırgızistan Büyükelçisi Latif Seyfaddin oğlu Gandilov, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev'in yanı sıra akademik ve idari personel, dernek yöneticileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

ATA-AÖF'ün Bişkek bürosuna ziyaret

Programın ikinci gününde Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin (ATA-AÖF) Bişkek'te bulunan bürosunu ziyaret eden Rektör Hacımüftüoğlu, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

ATA-AÖF'ün Türk Dünyasındaki etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Hacımüftüoğlu, Bişkek bürosunun yanı sıra farklı ülkelerde açılacak yeni bürolarla Atatürk Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim alanındaki uluslararası erişiminin daha da genişletileceğini ifade etti.

Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Bişkek'teki temasları kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle de bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Tıp eğitimi, hekimlik mesleğinin sorumlulukları ve geleceğin sağlık dünyasına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Hacımüftüoğlu, Türkiye ve Kırgızistan arasında tıp eğitimi alanında oluşturulan akademik bağların önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Hacımüftüoğlu, karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmanın ardından Manas Üniversitesi ailesine yeni akademik yılda başarı dileklerini iletti.