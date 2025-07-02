Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Bülten - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Bülten

Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Bülten
02.07.2025 14:19
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MEB, bağımlılığı önlemek için 'Güçlenmek: Bağımlılıktan Esenliğe' bültenini yayımladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla hazırlanan 'Güçlenmek: Bağımlılıktan Esenliğe' bülteni yayımlandı. Bülten, bağımlılığın bireyler üzerindeki etkileri, önleyici müdahale programlarına ilişkin bilgileri ve toplumsal yansımaları içeriyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerine dair kapsamlı içeriklerin yer aldığı bültende; madde, tütün, alkol bağımlılığı ile teknoloji, sosyal medya, oyun ve alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklar ele alınıyor. Bültende, 'Türkiye Genelinde 14-19 Yaş Arasında Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması', 'Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması' sonuçları ile ülke geneline yönelik 'Bağımlılık Risk Haritaları' gibi kapsamları çalışmalara yer verildi. Bu çalışmalar, Türkiye genelindeki risk faktörlerinin anlaşılması ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir kaynak sunuyor.

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KALICI BİR DEĞİŞİM OLUŞTURABİLİRİZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bültene özel kaleme aldığı yazısında, bağımlılığın sadece bireyin değil tüm toplumun sağlığını etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Sadece alkol, tütün ve madde değil teknoloji, sosyal medya, oyun ve alışveriş gibi davranışsal alışkanlıklar da artık bağımlılık düzeyine ulaşarak her yaştan kişinin yaşam kalitesini tehdit eder hale gelmiştir. Ancak bu tabloyu değiştirmek pekala mümkün. Sorunun kapsamı ne kadar geniş olursa olsun, bu sorunu çözmek için biz de o ölçüde kararlı ve azimliyiz. Çünkü bu karmaşık soruna karşı başarı kişisel çabaların ötesine geçen, bütünleşik ve çok paydaşlı bir yaklaşımla mümkündür. Hep birlikte, ortak bir güç ve kararlılıkla bağımlılıkla mücadelede kalıcı bir değişim oluşturabiliriz" dedi.

BÜLTENDE; AİLE, OKUL VE TOPLUM İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Bültende, 'Bağımlılık Döngüsü, Bağımlılık Nedenleri, Bağımlılıkta Aile, Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim, Aile ve Toplum İş Birliği' gibi başlıklarda zengin içeriklere yer verilerek çok yönlü bir yol haritası sunuluyor. Bülten, Bakanlık tarafından yürütülen bağımlılık ile mücadele çalışmalarını da içeriyor. Ebeveynlerin, çocuklarını bağımlılık risklerinden koruma süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlara da değinilen bültende; aile, okul ve toplum iş birliğinin önemi vurgulanıyor. Bu çalışma ile bireyin esenliğini ve toplumun sağlığını merkeze alarak farkındalığı artırmak, koruyucu tedbirleri güçlendirmek ve bireylerin sağlıklı bir yaşam inşa etmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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