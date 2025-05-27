Bahçeşehir'de Yeni Küresel Düzen Konferansı - Son Dakika
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Bahçeşehir'de Yeni Küresel Düzen Konferansı

Bahçeşehir\'de Yeni Küresel Düzen Konferansı
27.05.2025 09:29
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BAU, siyasi süreçleri değerlendirerek bilinmezlik dönemini ele aldığı konferansa ev sahipliği yaptı.

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) dünyada hızla değişen siyasi süreçlerin değerlendirildiği konferansa ev sahipliği yaptı. 'Yeni Küresel Düzenin Kodları' adıyla düzenlenen seminerde, son dönemde yaşanan ve hızlı değişiklikler gösteren siyasi ve ekonomik ilişkilere vurgu yapıldı. Konferansa katılan Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth değerlendirmelerde bulunurken "Şu an dünya düzenini açıklayacak olursak 'bilinmezlik' dönemindeyiz diyebiliriz" dedi.

Akademisyen ve farklı sektörlerden uzmanların katıldığı 'Yeni Küresel Düzenin Kodları' konferansı Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth yaptı. Programın ev sahipliğini yapan Hatipoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Dönüştürücü jeopolitik değişimlerin ve teknolojik gelişmelerin kesişim noktasında bulduğumuz bu dönemde, 'Yeni Küresel Düzen' kavramı yenilenen bir önem kazanmıştır. Bu terim, iş birliği ve dayanışma imgelerini barındırırken aynı zamanda güç, etki ve küresel yönetişimin temeli hakkında sorular da öne sürmektedir. Bu özel etkinlikte bizlerle olan kıymetli konuşmacılarımıza ve katılımcılarınıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından farklı başlıklardan oluşan 4 panel gerçekleştirildi. Uzman isimlerin değerlendirme yaptığı panellerin sabah oturumunda 'Değişen Dünya Düzenindeki Tehditler: Ekonomik Milliyetçilik' konusunda değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra ise 'Tarifeler ve Ticaret Savaşları: ABD'nin Müttefikleri ve Rakipleri', 'Tweetlerden Ticaret Anlaşmalarına Sosyal Medyanın Ticaret Üzerine Etkileri' başlıklı panel yapıldı. Etkinlik, 'Küresel Dalgalanmalar: ABD Ticaret Politikalarının Dünya Sahnesindeki Sonuçları' başlıklı panelle son buldu.

'BİLİNMEZLİKLER DÖNEMİNDEYİZ'

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, konferans sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Dünyada bilinmezlikler döneminin yaşandığını söyleyen Seth şunları söyledi:

"Çok etkileşimli bir konferanstı. BAU'nun düzenlediği çok güzel bir etkinlikti diyebilirim. Alanında uzman birçok profesörün konuşmasını dinledim. Çok etkileyiciydi. Şu an dünya düzenini açıklayacak olursak bilinmezlik dönemindeyiz diyebiliriz. Eski düzendeki güvenlik politikaları, ekonomik politikalar, iki taraflı anlaşma politikalarından neredeyse eser kalmadı. Uluslararası kuruluşlarımızın, enstitülerimizin etkenliğinin tartışıldığı dönemden geçiyoruz. Artık her sabah kalkıp telefonu elimize aldığımızda acaba bugün ne krizi çıktı? Ne sorunlar yaşandı? Gibi bir beklentiye giriyoruz."

'BİRÇOK SORUN VE BİRÇOK AÇIKLIK VAR'

Farklı alanlarda uzmanların görüşünün alınmasının önemine vurgu yapan Nikhil Seth, "Burada özellikle akademiden birçok farklı alandan uzmanın görüşünü almak çok önemliydi. Çünkü bu gelecekte yenidünya düzeni dediğimiz düzende güvenlik, ekonomi, kapsayıcılık gibi birçok alanda birçok sorun ve birçok açıklık var. Umuyorum ki burada konuşulanlardan da aldığım izlenimlere göre bu yeni küresel düzenin kodlarında kapsamlı, kapsayıcı, ayrıştırma karşıtı, daha açık ve iyi bir yaklaşım sergileneceğini ön görebiliyorum" dedi.

'YAPAY ZEKA İNSANLARI DAHA İYİYE GÖTÜRMEK İÇİN BİR KALDIRAÇ OLARAK KULLANILMALI'

Nikhil Seth, "Yapay zeka özellikle insanları daha iyiye götürmek için bir kaldıraç olarak kullanılmalı. Fakat artık insanlara dayatma yapmak, ayrıştırmak ya da kısıtlamak için bir araç olarak kullanıldığını da görüyoruz. Özellikle buradaki konuşmacılardan da duyduğum ve gözlemlediğim kadarıyla barış, refah, güvenlik, kapsayıcılık ve buna benzer ayrıştırma karşıtı olan ve insanları bir noktaya getirebilen çalışmalarımız doğrultusunda çok daha etkili ve çok daha iyi işler sağlamamıza yardımcı olacak bir araç diyebilirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bahçeşehir'de Yeni Küresel Düzen Konferansı - Son Dakika

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