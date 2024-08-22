Bakan Tekin, Bölgedeki İllerin Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantıya Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Bakan Tekin, Bölgedeki İllerin Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantıya Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tekin, toplantıda derslik sayısının artışını ve yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcını değerlendirdi.

22.08.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) BAKAN TEKİN, BÖLGEDEKİ İLLERİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE TOPLANTIYA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis programlarının ardından 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı' kapsamında Gaziantep'e geldi. Bakan Tekin Gaziantep programları kapsamında ilk önce Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakın Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve bölge illerin İl Milli Eğitim müdürleri katıldı.

'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yapan Bakan Tekin, derslik sayısının hızla artış gösterdiğini ve deprem öncesi derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıkıldığını söyledi. Bakan Tekin, milli eğitim olarak heyecanlı bir döneme girdiklerini ve 2 Eylül tarihinde yeni eğitim öğretim takviminin başlayacağını belirtti. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm eğitimcilere, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Tekin, "2 Eylül günü eğitim-öğretim takvimimiz başlıyor. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacak 2 Eylül itibariyle, 9 Eylül tarihi itibari ile de öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza, ailelerine hepsine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

'DEPREMDE YIKILAN DERSİK SAYIMIZI 19 BİN 784'E YÜKSELTİYORUZ'

Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 9 bin 935 dersliğin yıkıldığını ve yapılan hızlı inşaat çalışmalarıyla yeni eğitim öğretim döneminde 19 bin 784 dersliğin faaliyete geçirileceğini söyledi.

Deprem öncesi derslik sayısının yüzde 10 üzerine çıkılarak yeni dersliklerin oluşturulduğunu belirten Tekin, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 11 ilde yaşadığımız derslik sıkıntısını gidermek için yaptığımız çalışmalarla ilgili rakamları sizlerle paylaşmak isterim. 6 Şubat tarihi itibari ile Türkiye genelinde bin 295 okulumuzda 9 bin 935 derslik kullanılamaz hale geldi. Yani yıkıldı ya da yıkılmasa bile yıkılması gereken bir hale geldi. Bu vesileyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün milletimize bir kez daha baş sağlığı dilemek isterim. 6 Şubat'tan sonra başlayan çalışmalar neticesinde bu 9 bin 935 eksilen derslik yerine toplam 11 ilde inşaatı tamamlanan, yani eğitim öğretime açılan ve yakın zamanda açılacak şekilde ihalesi yapılmış inşaatı devam eden dersliklerimizle beraber toplam 19 bin 784 derslik yapılmış olacak. Yani 9 bin 935 derslik eksilmiş iken yaklaşık 10 bin derslik ilave olarak eklemiş olacağız. Yani 6 Şubat öncesindeki derslik sayısının yüzde 10 üzerinde bir derslik sayısına kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Afet Bölgesi, Yusuf Tekin, Gaziantep, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin, Bölgedeki İllerin Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantıya Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:51:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, Bölgedeki İllerin Milli Eğitim Müdürleriyle Toplantıya Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement