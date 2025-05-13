Bakanlar Görme Engelliler Okulunu Ziyaret Etti

Bakanlar Tekin ve Göktaş, engelliler haftası kapsamında Ankara'da bulunan Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Tekin ve Göktaş, okul bahçesinde öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından sınıfları gezen bakanlara, öğrenciler türkü ve ilahi söyledi. Öğrenciler, kendileriyle sohbet eden bakanlar Göktaş ve Tekin'e ziyaretleri için teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERDEN BRAİLLE ALFABESİ İLE TEŞEKKÜR YAZISI

Ziyaret ettikleri bir sınıfta 9'uncu sınıf öğrencisi Bilal Taha Ardıç, Bakan Göktaş'a, Barış Günba ise Bakan Tekin'e Braille daktilo ile teşekkür mesajı içeren yazı yazdı. Aynı sınıfta okuyan Berra Kart ise Braille tabletle Bakan Tekin'i tekrar okulda görmek istediğini yazdı. Sınıf gezisi sonrası Bakan Tekin ve Göktaş, öğrencilere hediye verdi.

Bakanlar Tekin ve Göktaş, son olarak öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.